封面故事／會唱歌的聖誕樹 報佳音

密西根州會唱歌的聖誕樹，今年將迎來40周年，吸引遊客前來朝聖的特殊節目。圖為2015年的表演。(美聯社檔案)

各家聖誕樹爭奇鬥艷時，密西根州 馬斯基根市(Muskegon)有一棵難以超越的聖誕樹，它不僅67呎(20公尺)高還會唱歌，今年將迎來40周年，已經從當地社區的經典演變成吸引遊客前來朝聖的特殊節目。

合唱團高47呎 迎40周年

美聯社報導，這棵樹其實是莫納海岸高中合唱團(Mona Shores High School Choir)的180名成員登上特製的樹狀表演台而成。表演台以2萬5000個LED燈和大量綠色植物裝飾，總共有15層，新生在最底層，二年級在中間，高年級在上層。除了合唱團，地上還有由50名成員組成的莫納海岸管弦樂團圍繞著樹演奏，還有一小群由家長和其他志工組成的隊伍確保地面和樹上一切順利進行。

負責監督演出、指揮合唱團30年的勞頓(Shawn Lawton)表示，「會歌唱的聖誕樹百分百是一場奇觀。」而在「樹尖」，也就是星星下方的最高位，通常是勞頓選擇的「樹天使」之位，這位學生未必是團內最好的唱將，但一定是最善良或受歡迎的。

今年勞頓選的是12年級的亞尼(Makenzie Aney)，但由於身坐輪椅、行動不便，她改在靠近舞台前面的樹下表演，並說這令她非常高興和興奮。亞尼和夥伴們本周已在馬斯基根市的劇院演唱了「聽！天使高聲唱」(Hark! The Herald Angels Sing)、「聖誕佳音(Noel)」等19首經典歌曲，周末也再表演兩場。

莫娜海岸高中合唱團2024年的表演，12年級的亞尼身坐輪椅在靠近舞台前面的樹下表演。(美聯社)

外地粉絲朝聖 造訪密州

多年來，歌唱聖誕樹一直是該地區居民的節日必遊之地，但網路傳播使得愈來愈多外地粉絲前來親臨現場。勞頓說這已經成為許多人的願望清單之一；而今年的表演對他來說意義重大，因為這將是他最後一次執掌演出，本學年結束後他就要退休 了，「成為(節目)的一部分真是一種恩賜，我會非常想念這些的。」

莫娜海岸高中合唱團的成員Lorelei Lucas(左)和Skylar Hunt(右)參加聖誕樹歌唱表演。(美聯社檔案)

接下重擔的則是莫娜海岸高中的畢業生克洛斯(Brendan Closz)，他和他的三個兄弟都在樹上唱過歌，今年已和勞頓共同指揮合唱團以求順利交接。