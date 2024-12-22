旅遊／閃遊蘇黎世 邂逅少女峰

利馬特河把蘇黎世分割成東西兩岸，這是西岸的聖母大教堂。（圖原志提供）

這次歐洲之行，雖然在瑞士蘇黎世停留三天，但中間參加格林德瓦小鎮一日遊，第三天下午就到機場，所以遊覽蘇黎世也就一天多一點點，是名副其實的「閃遊」。

蘇黎世是瑞士最大的城市，也是歐洲最富裕的城市，但走在蘇黎世街頭，除了教堂，卻很難看到宏偉壯觀的建築和奢華的街景，即使臨近聖誕節，也沒有看到瘋狂購物的場面，更沒有像巴黎香榭麗舍大道上名牌店大排長龍的畫面，有的是利馬特河兩岸悠閒的行人、在蘇黎世湖畔餵食天鵝和海鷗的人。

蘇黎世湖畔的海鷗河天鵝搶食。（圖原志提供）

湖光山色，河流淙淙，悠閒自在，浪漫清新，是我對蘇黎世的第一印象。

利馬特兩岸 擁知名3教堂

我們入住的旅館離蘇黎世大教堂只有幾步遠，所以我們的閃遊從觀看大教堂開始。蘇黎世大教堂是瑞士最大的羅曼式教堂，也是蘇黎世三座最有名的大教堂之一，建於1100年前左右，屹立在利馬特河東岸，另兩座大教堂是在對岸的聖母大教堂和聖彼得大教堂。

在林登霍夫公園眺望蘇黎世大教堂。（圖原志提供）

蘇黎世大教堂獨特的雙塔成為公認的蘇黎世地標。每年四月份第三個星期一是蘇黎世的「春節」，稱作六鳴節，這一天傍晚6點鐘，蘇黎世大教堂的鐘聲就會響起，第一次敲響的鐘聲就預示著美好春天的到來。

美館藏品 有納粹掠奪爭議

看完了蘇黎世大教堂，我們走到此行的重點參觀目標，蘇黎世美術館 。蘇黎世美術館是一個當代藝術展覽中心，收藏了許多瑞士藝術家和世界著名藝術家的藝術品，門口矗立著羅丹的名作「地獄之門」。

蘇黎世美術館新館。（圖原志提供）

蘇黎世美術館由兩棟大樓組成，一條銀灰色的大理石地下通道連接起了兩棟大樓。這兩棟大樓無論是台階或牆面全都是清一色的銀灰色大方塊侏羅紀石灰岩鋪成，呈現出一種簡潔樸實，不動聲色的豪華。

美術館內全部採用侏羅紀石灰岩鋪地。（圖原志提供）

美術館最著名的藝術品不僅僅因為收藏了包括莫內的好幾幅油畫、梵谷自畫像、畢卡索和雷諾瓦等著名畫家的真跡，還因為這些珍貴的藝術品，大多數本來屬於第二次世界大戰之前的猶太 人，而這些猶太人在二戰期間基本上死於納粹屠刀下，他們擁有的藝術品被納粹掠奪，然後被瑞士最大的武器製造商埃米爾購買，再轉手賣給蘇黎世美術館。

梵谷的「播種者」。（圖原志提供） 畢加索的畫作「女人的半身像」。（圖原志提供）

埃米爾由於把武器賣給殺害猶太人的德國而發財，再用這些財富買下被納粹掠奪的藝術品賣給蘇黎世美術館，而引起巨大爭議，特別是那些藝術品擁有者的猶太人後裔。

繫藍絲帶女孩 鎮館之寶

美術館裡有一幅雷諾瓦的作品，叫「繫藍絲帶的女孩」，是美術館最有價值的收藏品之一。畫中的女孩是一個叫伊蕾娜的女孩，她的父親是一個猶太富翁，專門請了法國著名畫家雷諾瓦為他八歲的女兒畫像。但據說他並不太滿意這幅畫，居然欠下1500法郎的畫費不還。

雷諾瓦的「繫藍絲帶的女孩」。（圖原志提供）

蘇黎世美術館最獨特，最令人印象深刻的是，館方設置了一面意見牆，讓觀眾在一個藍色圓形卡片上寫下對這些曾經是猶太人擁有的藝術品，如今被蘇黎世美術館收藏，美術館是否有責任在收藏前先調查其來歷的看法。

美術館內的觀眾「意見牆」。（圖原志提供）

總的來說，這些藝術品擁有者的猶太後裔，對蘇黎世美術館意見比較大。

歌劇 院華麗 不輸維也納

與蘇黎世美術館同處利馬特河東岸的，還有被譽為超一流的蘇黎世歌劇院和蘇黎世大學，以及蘇黎世聯邦理工學院。蘇黎世歌劇院在利馬特河入蘇黎世湖的廣場附近，其規模也許沒有維也納歌劇院大，但其華麗造型一點兒不輸維也納歌劇院。

蘇黎世歌劇院。（圖原志提供）

蘇黎世大學則位於山頂，有著遠眺蘇黎世城市風光的最佳觀景台。在寒冷的冬日走進這座瑞士最有名的大學，感受到的不僅是迎面撲來的暖流，還有安靜嚴肅的學習氛圍，以及自由開放的輕鬆氣息。

蘇黎世大學。（圖原志提供）

班霍夫大街 世界最富有

蘇黎世的班霍夫大街是歐洲最長的購物大道，也是世界上最富有的街道，與紐約第五大道，巴黎香榭麗舍大街齊名；班霍夫大街上遍布世界上最頂級的奢侈品牌，是有錢人的購物天堂。

瑞士最著名的鐘表品牌Omega。（圖原志提供）

除了購物，班霍夫大街也是一道美麗的風景線；大街寬闊整潔，街道兩旁種植了200多棵椴樹，使大街空氣清新，且帶著一股甜甜的味道。

為了保持這道風景線的空氣質量，汽車不可以開進班霍夫大街，只有電車才可以駛進去；所以，即使不購物，只是在班霍夫大街上閒逛也是一種愉快的體驗。

班霍夫大街上引人注目的建築應屬瑞士銀行大廈了。蘇黎世是瑞士銀行業的代表城市，也是世界金融業中心，全世界120多家銀行總部都設在蘇黎世。瑞銀集團UBS和瑞信（瑞士信貸集團）總部都在班霍夫大街上著名的派拉德廣場。

班霍夫大道上的瑞銀集團UBS和瑞信總部大廈。（圖原志提供）

傳說中全世界富豪們的錢，不管乾淨的還是不乾淨的，就是存在蘇黎世班霍夫大道上的瑞信。瑞信以嚴格遵守並執行「銀行-客戶保密條款」聞名。

穿過班霍夫大道旁邊的一條彎曲的小街，就來到蘇黎世另一個著名的景點，林登霍夫公園。林登霍夫公園坐落於利馬特河西岸一片被菩提樹覆蓋的小山丘上，林登霍夫的名字意思就是菩提樹的中庭，小山丘曾經是蘇黎世的發源地，在這個小山丘上可以登高望遠，觀賞利馬特河東岸的城市風景。公園本身也是個休閒歇息的好去處，坐在公園長椅上俯瞰利馬特河，把風光收進眼底，任時光隨河水靜靜流淌，著實歲月靜好。

少女峰滑雪場 世界最高

蘇黎世在阿爾卑斯山腳下，到格林德瓦小鎮可以看到阿爾卑斯山的雪山風光，這是我坐上開往格林德瓦大巴車上所了解到的此行目的。到了格林德瓦小鎮，才發現這是一個被群山包圍的山谷小鎮，擁有非比尋常的奇偉壯麗的山景，一條冰河從中穿過，瑞士阿爾卑斯山最高最著名的三座山峰，白雪皚皚，雲霧飄飄的艾格峰、僧侶峰和少女峰就在眼前。

從纜車上俯瞰少女峰下的滑雪場。（圖原志提供）

少女峰是瑞士最著名的滑雪場之一，被評為世界十大滑雪場。少女峰擁有阿爾卑斯山最高峰的滑雪場，也是世界最高的滑雪場之一；不僅如此，她在1912年就擁有歐洲最高的火車站。

讓我們滑雪去。（圖原志提供）

少女峰 歐洲版牛郎織女

少女峰海拔4158米，有歐洲屋脊之稱，她就像一個披著長髮的少女，銀裝素裹，嫻靜地仰臥在藍天白雲之間。

少女峰Jungfraujoch，德文就是處女的意思。這個名字來源於當地流傳的幾種說法，一說每年的第一場處女雪總是首先降落在這座山峰上，所以叫處女峰或少女峰，另一種說法是山峰常年雲霧繚繞，像個羞澀的少女不願見人。

換個角度看艾格峰和少女峰。（圖原志提供）

還有一種說法是帥哥艾格峰愛上了美女少女峰，但被中間古板的僧侶峰阻擋著不讓見面。這個歐洲版的牛郎織女雖然不靠譜卻最好玩。但不管怎麼說，少女峰光看名字就覺得美好、浪漫，能夠一睹芳容實在三生有幸。

少女峰側面。（圖原志提供） 阿爾卑斯山的艾格峰。（圖原志提供）

我們的運氣非常好，雖然兩個多小時的路上時常陰雲密布，可是到了格林德瓦卻是雲開霧散，天空格外晴朗。運氣更好的是，當我們一行三人正準備購買上山的纜車票時，一位剛滑完雪坐纜車下山的女士，一手扛著滑雪板，一手遞給我們一張纜車票。對著這個天上砸下來的大餡餅，我們愣了半天才回過神來，忙不迭地送上真誠的感謝。後來聽說很多到此地滑雪的雪友們都會把有效的纜車票互相贈送。

雄奇險峻的玻璃棧道。（圖原志提供）

晃悠悠的纜車好像帶著我們走進美麗的童話世界，我們又彷彿掉進了一幅漂亮的風景畫裡。從空中俯瞰山谷裡被白雪包裹的小鎮，美得無法用語言形容，真叫「欲辯已忘言」。燦爛的陽光下，雄渾壯麗的雪山正一點點逼近，我在心裡說：「少女峰，我來了。」

小啟

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