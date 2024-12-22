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新聞眼／網站服務條款 勾同意之後有什麼後果？

編譯林思牧
勾選了「同意網站服務條款」(term of service)，會不會有什麼實質的惡果？(圖／123RF)
勾選了「同意網站服務條款」(term of service)，會不會有什麼實質的惡果？(圖／123RF)

要上一個網站的時候，有時候會收到一個選項，要你勾選「同意網站服務條款」(term of service)。如果你勾選同意，到底會不會有什麼實質的惡果？

舊金山紀事報問道：您是否曾經在沒有諮詢律師或未閱讀完整文件的情況下，簽署過一份冗長而又具有法律約束力的合約？你如果上過網，幾乎可以肯定你這樣做過。多數人不會去閱讀應用程式和網站上彈出的條款和條件。您虛應故事的點擊一個寫著「我接受」的框，這樣它就會消失，您就可以繼續進行您要做的事情或購買商品。

過去幾個月，社交媒體X(以前稱為Twitter)出現了大批用戶流失，部分原因是其更新的條款。大規模從Ｘ遷移到其他社交媒體網站(其中許多遷移到競爭對手Bluesky)，延續了馬斯克2022年接管Twitter時開始的趨勢。馬斯克幫川普勝選的過程中，所扮演的關鍵角色也讓一些人出逃，但有許多人是反對X於11月15日開始生效的新服務條款。

圖為X網站部分服務協議。(X.com截圖)
圖為X網站部分服務協議。(X.com截圖)

新的條款裡指明，Ｘ可以拿用戶的發文去訓練其人工智慧產品。最近幾個月，這種彈出框(pop-up box)同意方式還出了其他頭條新聞。今年夏天，迪士尼的律師提出了一項動議，指出一名鰥夫的妻子在迪士尼餐廳發生致命過敏反應後，不能以非正常死亡為理由提訴。因為他在參加為期一個月的迪士尼+串流服務免費試用時，勾選同意了仲裁條款(arbitration clause)。在公眾壓力下，迪士尼最後放棄了該動議。

出現糾紛 或被限制提訴權

律師克羅南伯格(Karl Kronenberger)表示，網路上的合約，仲裁條款愈來愈普遍。企業，尤其是金融機構，希望將人們束縛於仲裁，因為這對他們來說是更快、更便宜的方式，讓顧客對企業提出法律訴訟變得非常困難，以至於不值得提訴。

當您同意仲裁時，您就放棄了提訴並由陪審團和法官決定結果的權利。相反的，仲裁員(通常是卸任法官或律師)被指定並聽取雙方的意見，然後做出具有約束力的裁決。

服務條款也可以規定哪個州或國家的法律管轄這些條款。克羅南伯格表示，公司通常會尋求將訴訟轉移到消費者保護法較嚴格的州(例如加州)之外去處理。( X的新服務條款規定，針對該公司的訴訟必須在德州提出。)

這些條款還可以限制你可以獲得多少賠償金，並禁止集體訴訟索賠，「這意味著如果損失金額很小，(對個人而言)進行仲裁就沒有意義，」克羅南伯格說， 「通常這些條款過於繁瑣，以至於沒有人能夠解決爭議，最後就是不了了之。」

所以簽這種同意書，多數情況下沒有影響，企業也不能把「捐出一顆腎」之類的條款埋在合約中，但在極少數情況下出了事，勾選同意會限制了你的提訴能力。

迪士尼 馬斯克 加州

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