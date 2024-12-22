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理財百科／川普經濟即將來臨 退休族理財該做4件事

編譯徐薏茹
川普經濟即將來臨，退休族理財該做些四件事因應。（圖／123RF）
川普經濟即將來臨，退休族理財該做些四件事因應。（圖／123RF）

川普在本次總統大選中勝選，在總統經濟政策變化的影響下，未來利率走向、哪些經濟領域可能在新一屆政府執政下蓬勃發展等問題，引發了好奇與關注。

Compound Wealth Advisors創辦人兼管理合夥人希夫曼(Stuart A. Schiffman)說：「做為顧問，我們訓練我們的客戶以長遠的角度思考，並預期與股市投資相關的歷史波幅。但我們不會使他們準備好應對黑天鵝(Black Swans)事件，我們可能準備要經歷歷史常態之外的某些事。　」

隨著川普經濟來臨，以下是GOBankingRates網站建議退休人士在川普上任前應該做的四件事。

1、管理租稅負擔

川普在2017年第一任期期間簽署的「減稅與就業法」(The Tax Cuts and Jobs Act)原定於2026年到期，然而，川普在今年的總統競選期間表示他將延長這一法律，降低稅率。

Peak Retirement Planning創辦人兼執行長舒米茲(Joe Schmitz Jr.)說：「對於退休人士而言，這代表他們依靠的遞延稅款(tax-deferred dollars)，將在比政府更高稅率下課稅，這情況會持續更久。除此之外，標準減免額是2017年的兩倍，在這項法律下，需要納稅的收入更少。」

若仍有些收入，例如兼職工作或副業的薪資，舒米茲建議存入羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)，50歲以上的人存入上限為8000元。

2、調整每月預算

川普提議於第二任期期間對進口課徵至少10%的全球基本關稅(universal baseline tariff)，根據無黨派機構稅務基金會(Tax Foundation)的資訊，10%的全球基本關稅將使美國家庭的稅金平均增加1253元。

That Annuity Show主持人泰勒(Paul Tyler)指出：「關稅通常會抬高商品和服務的成本，對於仰賴固定收入的退休人士而言，這可能對日常生活造成影響。現在最好的辦法是減少開支，保留寶貴的積蓄。」

「現在是尋求幫助，思考如何保存儲蓄的好時機，一元的價值可能不如我們幾年前以為的那樣持久。」

3、防禦措施

希夫曼還建議他的客戶採取防禦措施，「我正在降低我管理的投資組合的波動度。我正在增加短期到期債券分配，同時在大型科技成長股等某些股票方面獲利。」

希夫曼鼓勵個人投資者買抗通膨債券(TIPS)和I-bonds。

4、以長遠眼光思考

Bridgeriver Advisors創辦人凱希(Dan Casey)指出，如果川普兌現競選時的放鬆控制承諾，降低公司稅，可能促使商業投資增加及潛在的成長，因而帶來收益。

不過也存在風險，凱希表示：「國際控股公司也許會因為關稅可能帶來的情況而承受壓力，另外，小市值公司增加比重(overweight)的情況可能發生，因為他們受關稅影響的可能性較小，而且往往在利率降低的環境中表現更好。」

川普 關稅 投資

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