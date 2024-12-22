人物／台灣第一人 莎草紙學者張瑞林 走入埃及考古

莎草紙學家張瑞林(右二)是法國駐開羅東方考古研究所主研究員，專研希臘文獻考證學術領域超過20年。圖為張瑞林於2023年與團隊人員合影。(張瑞林提供／中央社)

埃及 擁有考古實證6500年以上歷史，是世界三大古文明之一。法國東方考古研究院為深入了解古埃及文明重點區域「法尤姆」(Fayyum)，2015年組織一支考古隊伍在當地進行探勘，並展開年度考古發掘行程，持續做出重要發現。

32--莎草紙學家張瑞林於2018年首次至埃及法尤姆進行考古計畫發掘工作，發現一個脈絡完整的酒甕。圖為2022年張瑞林與已擺放在埃及國家博物館中的酒甕合影。(張瑞林提供／中央社)

「考古學」是埃及的顯學；然而，在這支包含埃及、法國和義大利 考古學家的跨國隊伍中，考古計畫主持人卻是在台灣出生長大的張瑞林。

張瑞林曾任台灣台大歷史系助理教授，於2015年開始擔任法國駐開羅東方考古研究院(French Institute for Oriental Archaeology, IFAO)「埃及費拉德菲亞鎮(Philadelphia)考古計畫」主持人，定期至埃及法尤姆省進行發掘工作，目前也是瑞士日內瓦大學古代學系古希臘文部研究員。

法尤姆省是埃及面積最廣的半綠洲，由一道尼羅河支流灌溉，位於首都開羅西南約80公里處。「費拉德菲亞鎮」則是托勒密王朝(Ptolemaic Dynasty，西元前305-30年)初期，在法尤姆內建立的城市型聚落之一，在整個希臘和羅馬時期中都屬於村鎮行政層級。考古學家從在法尤姆與費鎮大量發掘到的莎草紙中，便可看出這些脈絡。

莎草紙學家張瑞林專研古希臘羅馬文獻考證學術領域20年。莎草紙原料為莎草莖(papyrus)，紙張堅固耐用不易磨損，古埃及人早在西元前3000年便廣泛採來書寫繪畫，也是眾多希臘羅馬文獻的記錄工具。

莎草紙學家張瑞林於2024年前往埃及法尤姆進行考古發掘工作，圖為團隊埃及崛工Ahmed Kamel正在整理新出土的陶器碎片。(張瑞林提供／中央社)

莎草紙學 世上最早紙畫

研究、判讀、翻譯這些記載在莎草紙上的古文獻，即稱為「莎草紙學」。

作為世上最早出現的紙畫，以埃及本土植物天然色素作畫的莎草紙畫，在今天也是許多埃及觀光 客眼中的熱門紀念品。

張瑞林接受訪問時說，法尤姆出土的莎草紙多是在19世紀到20世紀初，經由非法挖掘方式發現。而自己本身最初專業是古希臘文獻和莎草紙內容考證解讀，也從事手稿修復和重建，為了從最源頭看古文物如何從土壤被發掘，決定也投入田野研究。

因此，張瑞林親赴下埃及和中埃及之間的法尤姆地區，直擊現場多次探戡，並開始籌募資金和組織團隊，最後在2015年選定費鎮，從地形測繪開始，探勘範圍達4平方公里，以「城市規畫」做為計畫研究主題，並在2018年1月展開發掘工作，至2024年5月已完成第6季發掘。

在張瑞林奔走下，費鎮考古計畫還與奧地利國家科學院考古研究所，以及法國國家科學研究中心史特拉斯堡(Strasbourg)7044研究所兩大學術機構合作，並獲得台灣科技部的兩年專案計畫補助。

張瑞林解釋說，只要場域夠大，一項考古計畫可持續20至30年，基本上一年執行一季，一季的現場作業約一至兩個月，然後對發掘到的古文物進行分析和發表成果。古文物最終全都交給當地專門倉儲與博物館收藏。

由莎草紙學家張瑞林帶領的埃及費鎮考古計畫，於2024年5月進行發掘，發現一些保存完整的希臘式陶器。圖為義大利籍考古師Simone Nannucci站上伸縮梯，拍攝那些新發現的古文物。(張瑞林提供／中央社)

連續挖出酒甕、陶窯

張瑞林也提到，2018年首季發掘中最讓他振奮的發現，是一個有完整脈絡的酒甕，2019年第二季發掘時又發現其他陶窯，而且陶窯的燃燒室居然是鑿在底層原生母岩中，從地表表面看似無遺跡，需要再深入探勘才能到達別有洞天的發現。再往下發掘時，還同時看到其他新發現的生土垃杯以及其他遺留品，證明當地確實有酒甕製造業，並受到希臘文化的影響。

張瑞林強調考古對他最大的魅力在於「探索未知」的樂趣。張瑞林表示，今年第六季最重要的發現是一個受矚目的特殊神廟建築，另還有宗教祭祀用品以及彩繪雕像。因此張瑞林有計畫要擴大合作夥伴，納入其他更多領域的專家，例如針對彩繪進行化學分析的技術人員，以及熟稔雕像分析的法國羅浮宮文物研究人員。

考古學是一門研究人類過去社會的學科，著重在遺址調查、發掘，以及對發掘到的器物、建築、生物遺留與環境資料進行重建與分析。考古學主要是把歷史研究推展到文字紀錄以外的跡證，例如遠古時候人類尚未發展出文字來記錄歷史，因此現代人類只能使用考古方式來探索古文明。

莎草紙學家張瑞林於2024年5月前往埃及法尤姆進行第6季考古發掘工作，與埃及知名陶器學家Ashraf Elsenussi一起合作。(張瑞林提供／中央社)

雖然對於考古充滿熱情，張瑞林也坦言，巧婦難為無米之炊，經費來源拮据是計畫執行最大困難點。考古學這類人文研究不似其他可轉化為商業價值的科學研究，通常較無法看到立即性經濟回報，因此相對較難尋找到豐沛的經費資源。