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美國現象／住宅掛飾 避免涉宗教、政治象徵

記者啟鉻
華人也有使用石敢當來避邪驅凶。(圖／熊先生提供)
華人也有使用石敢當來避邪驅凶。(圖／熊先生提供)

在美國社會多元文化氛圍中，華人移民如何選擇和使用掛飾，才可能避免無意間造成文化衝突。專家有如下建議。

首先要了解掛飾背後的文化。這不僅有助尊重其他族裔文化，也能避免誤會或冒犯他人。同時，避免使用刻板印象或敏感符號。

選擇掛飾時，應避免誇張描繪某些文化的特徵或使用可能引發聯想的敏感符號。建議使用如自然景觀、抽象圖案、和平標誌等設計，能夠讓更多人感到認同和舒適。比如在節日選用大家普遍接受的裝飾主題，既能增添氣氛又不易引起分歧。

其次，了解當地社區文化背景。每個社區都有獨特文化特徵。如果所在地區以某種文化為主，建議居民在室外裝飾考慮這一點。瞭解並尊重當地的文化氛圍，既是對社區鄰居的善意表達，也是促進彼此和諧好方式。

再次， 如果選擇的掛飾具有明顯文化特徵，不妨附上易懂的解釋性文字，簡單說明其意義和來源，幫助鄰居瞭解並欣賞這種文化特徵，增強彼此理解與尊重。尤其要提醒的是，盡量避免涉及宗教或政治象徵。宗教和政治通常是敏感話題，尤其是在公共空間，建議盡量避免使用相關符號作為裝飾。如果是在私人空間表達個人信仰，應注意是否會對鄰居造成困擾或誤解。

最後，如果希望更多鄰居理解掛飾，應鼓勵不同文化背景的居民參與，共同設計掛飾。這不僅能避免衝突，也能讓掛飾反映社區多樣性和包容性。

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