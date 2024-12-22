封面故事／17歲少年用聖誕禮物賣貼紙 月賺1.9萬

凱倫送給兒子麥克唐納一台不到200元的Cricut Joy做為聖誕禮物，促成兒子的聖誕奇蹟。(取材自臉書)

一名17歲青少年因在聖誕節 收到母親送的印刷切割機，開始了他透過網路接單，製作客製化貼紙的業務，現在每個月收入超過1.9萬元。

2022年聖誕節，49歲凱倫(Karen Newsham)送給他的兒子麥克唐納(Caelan McDonald)一台價值191.37元的CricutJoy裁切機，這是一台能夠進行數字繪圖、切割和印刷的智慧型裁切機。

麥克唐納在收到聖誕禮物後，開始印製有圖案的貼紙，並將作品發布到臉書上分享。(取材自臉書)

麥克唐納在收到禮物後，開始用機器印製有圖案的「轉印紙」，然後將圖案貼在玻璃罐、壓克力板、甚至花盆和眼鏡上。他將作品發布到他的臉書(Facebook)上分享後，開始有人向他詢問，能否委託他做客製化商品或貼紙。接著，訂單就開始像雪花般湧入，許多人都想跟他買客製化商品，或轉印貼紙。

光是2024年初，麥克唐納每個月銷售的客製化產品或貼紙就達到200件。現在他19歲，開始在TikTok 商店和其他平台上經營事業了。自2023年7月以來，他售出的商品總價已經超過了9萬元。

在過去的幾個月裡，他每周工作六天，每天工作16個小時，每月售出約2500件商品，客製化的轉印貼紙從每個1.53元、4.47元到127.58元都有，本年度的銷售額預計達到12萬7581.50元。現在不只有賣貼紙，也有賣經轉印的客製化衣服、商品等。

他笑說：「當年媽媽送他的切割機，絕對是他收過最好的聖誕禮物，因為獲益源源不絕。」麥克唐納說他在6月時，只是想試著全職製作貼紙銷售，但沒想到至10月，他存夠的錢甚至足夠讓他買下更好的印刷機，並開始將他的商品在去年11月上架到TikTok商店銷售。

「簡直太瘋狂了，現在我忙到幾乎停不下來，」他說，「過去的幾個月過得太快了，感覺就像只過了兩秒鐘。」

他的母親凱倫表示，她以兒子為豪，也很高興兒子嘗試用自己的方式生活；雖然一開始她仍希望兒子能繼續在大學讀書，但她知道兒子在學校過得非常不快樂。她說：「與其冒著寒冷的天氣上學，兒子更想在工作室工作。」

凱倫還表示，麥克唐納曾在學校適應困難，並有心理健康 等問題，但後來發現藝術和手工藝具有治療作用，在送她禮物後才開啟了這段旅程，現在麥克唐納非常有創業精神，說他擅長銷售、傾聽、回應客戶以及了解流行趨勢，甚至還教會了她很多東西。