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養生／專家：2種保健品混搭吃 最危險

編譯盧炯燊
並不是所有維生素及補充劑可以同時使用，某些組合恐會造成危險；示意圖。（圖/123RF）
並不是所有維生素及補充劑可以同時使用，某些組合恐會造成危險；示意圖。（圖/123RF）

數以千萬計的美國人都愛服用維生素及補充劑保健品，視為追求健康的手段之一。然而專家警告，並不是所有維生素及補充劑可以同時使用，某些組合不但沒有用，反會危及生命，即平常所說的「相剋」作用。

這些潛在危險，由造成維生素缺乏乃至器官受損等，其中最危險的配搭是紅麴(red yeast rice)萃取物與維生素B3的菸鹼酸(niacin)。前者聲稱對心臟有好處，後者幫助身體將食物轉化為能量，若兩者同服只會損害肝臟。

★紅麴同服菸鹼酸 傷肝

佛州奧蘭多健康醫師協會(Orlando Health Physician Associates)家庭醫學專家桑塔格(Todd Sontag)警告，這兩種產品一起使用是有害無益。

他指出，坊間聲稱服用紅麴萃取精華補充劑對心臟健康有好處之說，根本沒有充分證據證明，加倍服用只會傷肝，先前已有不少案例說明紅麴精華補充劑導致肝臟嚴受。

另外常見的風險，就是同時服用不同維生素或補充劑只會相互抵消原來的作用，造成潛在的維生素或礦物質缺乏症，同時服用鎂和鈣補充劑就是一個例子。

美國消費者實驗室(ConsumerLab)總裁卡普曼醫生(Tod Cooperman) 建議，服食鎂及鈣補充劑，應最少相隔兩小時，否則只會吸收對方的維生素。

★鈣鉀相剋 鋅銅勿混用

鎂有助將吃到的食物轉化為能量，而鈣的攝取對於骨骼健康至關重要，可是在一起便產生了「相剋」。

鈣與心臟健康至關重要的礦物質鉀同樣「相剋」，鋅與銅也切勿混在一起。

英國國民保健署(NHS)警告，過多的鋅會干擾銅的吸收，而銅是人體產生血球和支持骨骼健康所需的礦物質，如沒有攝取足夠的銅，可能會出現貧血及骨骼衰弱。專家建議服食這兩類補充劑，最少相隔兩小時以降低風險。

在消化過程中，許多與脂肪一起吸收的維生素，醫學上稱為脂溶性維生素(fat-soluble vitamins)，同樣也不應一起服用。

其中維生素A、D、E及K，如果需要補充這些物質，請確保在白天相隔幾個小時，以最大限度地吸收。

紅血球將氧帶到全身，鐵是製造紅血球的重要營養素，喜歡喝茶的人要避免同時服用鐵補充劑，因為鐵補充劑與紅茶或綠茶一起時，就會與茶中的單寧酸結合，而不是被人體吸收，變得沒有用。

並不是所有維生素及補充劑可以同時使用，某些組合恐會造成危險；示意圖。（圖/123...
並不是所有維生素及補充劑可以同時使用，某些組合恐會造成危險；示意圖。（圖/123RF）

佛州

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