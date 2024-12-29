娛樂／Netflix聖誕雙響炮 肌肉猛男過佳節

「聖誕紳士夜」中的火辣男團讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。（取材自IMDb）

串流龍頭Netflix聖誕節 期間總能為觀眾帶來各種話題作品，今年的兩部新作——「聖誕紳士夜」(The Merry Gentlemen) 和「這個雪男不太冷」(Hot Frosty)——分別展現了平台在不同風格間的靈活平衡。

「聖誕紳士夜」：套路滿滿羅曼史

Netflix 每年聖誕節的電影陣容都有甜美浪漫的「小鎮奇蹟」類型故事，今年的「聖誕紳士夜」延續傳統，講述一位從大城市返鄉的舞者，試圖拯救家庭事業的溫馨故事。雖然影評人普遍認為該片在情節和角色設計上平淡，但其聖誕節公式仍能吸引忠實觀眾，攻上兩周Netflix英語類電影全球榜冠軍。

「聖誕紳士夜」故事圍繞前百老匯 舞者艾希莉（布麗特妮羅伯森 Britt Robertson飾）展開，她因意外失去夢想的舞團工作，被迫回到家鄉經營瀕臨倒閉的表演場館。靈機一動下，她組織了一支性感聖誕男舞團「快樂紳士」，吸引當地女性觀眾支持，後來漸漸愛上舞團成員盧克（查德邁克爾莫瑞 Chad Michael Murray飾）。

電影遵循標準的節日浪漫喜劇公式：女主角從城市回到家鄉，感受到小鎮的樸實與溫情，最終選擇留在小鎮與愛人共度未來。雖然這些情節就是標準的合家歡假期電影，但片中增加了一些輕鬆滑稽的元素，例如女主角組建的火辣男舞團，帶來一些新意。

「聖誕紳士夜」劇照。（取材自IMDb）

衛報的影評指出，儘管該片的設定原本具備挖掘更多社會議題或職業女性成長故事的潛力，但「聖誕紳士夜」選擇了更輕鬆的路線，讓浪漫愛情成為主軸，反而弱化了角色的內心成長。另有部分媒體評論認為，艾希莉對回歸家鄉的決定過於依賴愛情，而非自身事業夢想或對舞蹈的熱情發展，這讓整部電影的結局缺乏說服力。然而，該片仍為觀眾提供了一部適合放鬆欣賞的輕鬆聖誕電影。

「這個雪男不太冷」：雪人的浪漫奇蹟

而另一部「這個雪男不太冷」是今年Netflix聖誕檔的爆款之一，憑藉奇幻與幽默兼具的故事以及節日氛圍，迅速登上平台熱門榜單。

該片由萊西查伯特（Lacey Chabert）和達斯汀米利根（Dustin Milligan）主演，講述寡婦凱西偶然為一個雪人圍上圍巾後，讓他神奇地變成了一位名為「傑克」的真人。故事的魔幻魅力在於傑克的轉變過程，展現聖誕節特有的溫馨奇蹟。

「這個雪男不太冷」電影海報。（取材自IMDb）

根據影評平台的數據，「這個雪男不太冷」在爛番茄網站上獲得85%的好評，觀眾稱讚其帶來的歡樂氛圍與獨特創意。作為一部輕鬆無壓力的聖誕電影，它深受尋求「舒適電影」的觀眾青睞，也觸動許多人對新開始和希望的渴望。

佳節電影的兩極發展：公式化與新創意

Netflix近年來成為各類型影視作品的一站式平台，從影展金獎片到小成本節日、電影應有盡有，這種多樣性也在自製聖誕電影陣容中，體現該平台在迎合多元觀眾需求方面的成功策略，無論是主打浪漫公式的「聖誕紳士夜」，還是創意更勝一籌的「這個雪男不太冷」，這些電影共同營造了濃厚的節日氣氛。事實上，平台也許正是在兩極化內容之間尋找平衡，既滿足了追求熟悉感的觀眾，又吸引了渴望新鮮故事的群體。

隨著「這個雪男不太冷」的成功，續集計畫也成為焦點。該片結尾留下了許多發展可能性，例如探索傑克變成人類的背後原因，或展現他與凱西作為普通情侶的生活等。演員達斯汀米利根在接受採訪時甚至打趣地提到，「帶著雪人去夏威夷」或許會成為下一部電影的情節，這讓粉絲對這個系列的未來充滿期待。

（娛樂新聞組整理）