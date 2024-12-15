新聞眼／中國春節申遺成功 意味什麼

中國「春節」申遺成功，列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產」代表作名錄。圖為中國代表團向前來祝賀春節申遺成功的代表贈送紅包。(新華社)

春節是中華文化最古老、最重要的傳統節日，除了寫福字、貼春聯、包餃子 、舞龍舞獅等習俗，也是闔家團圓的重要日子。12月4日，中國申報的「春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐」在巴拉圭亞松森舉行的聯合國 教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第19屆常會上通過評審，列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產」代表作名錄。

這標誌著列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄、名冊的中國項目達44個，總數居世界第一。

評審現場舞龍舞獅

評審結果公布，年味十足的旋律響徹會場，春節文化符號占據會場大屏：春聯、舞龍、中國結等元素輪流登場，現場頓時喜氣洋洋。

中國「春節」申遺成功，列入聯合國教科文組織「人類非物質文化遺產」代表作名錄。圖為在巴拉圭亞松森評審現場，大屏幕播放春節宣傳視頻。(新華社)

樂聲漸息，現場數十個國家代表起身，來到中國代表團席前握手祝賀。一些代表甚至能用流利的中文說「春節快樂」。中國的回禮也頗有「年味兒」——裝著福卡的紅包，寓意將春節申遺成功的歡樂分享給更多人。

「百節年為首」。中國代表團在會議現場向各國朋友發出邀約，歡迎世界人民到中國親身體驗豐富多彩的春節文化活動。

根據「保護非物質文化遺產政府間委員會」的中文說明，在中國，「春節」標誌著新年的開始，以傳統曆法正月初一為歲首。春節前後，人們展開「一系列社會實踐」，辭舊迎新，祈福納祥，歡慶家庭團圓，促進社區和睦，這一慶祝過程俗稱「過年」。

為華人 提供認同感

說明提到，除參加公共慶典外，人們祭祀天地和祖先，並向長輩、親友及鄰里拜年，表達美好祝願。該遺產專案為中國民眾提供了「認同感和持續感」。

按照中國傳統曆法，正月初一是春節，是新一年的開始。春節前後，圍繞著辭舊迎新、吉祥平安、團圓和諧的共同主題。

除夕之夜，家人團聚，共同製作、分享年夜飯，圍坐守歲，通宵達旦，迎接新年的到來。闔家安樂是中國家庭歡慶春節的美好情景。正月初一，是傳統新年的開始。人們著新衣，拜祖先，向長輩、親友及鄰里拜年；人們逛廟會、鬧社火、賞花燈，共慶佳節，這些年俗活動表達了百姓辭舊迎新、期盼平安團圓和國泰民安的良好祝願。在喜慶和諧的習俗實踐中，人們真切地體驗到親情、友情和鄉情，不斷深化對春節文化內涵的認識，強化家庭觀念和親情意識。

為了迎接新年，家家戶戶寫春聯、剪窗花、貼年畫，採購年貨、烹制節日食品……人們祭祀灶王爺，禮敬天地，祈願家宅平安，生活美好。這個遺產項目還包含著中國人關於糧食種植、加工、保存以及年節食品備制的知識與實踐，不斷強化著人們對自然的禮敬和對糧食安全重要性的認識。與春節相關的飲食習俗，具有多樣化的表達和豐富的寓意，傳遞出中國人的傳統審美觀念、養生理念和倫理規範，寄託著人們對風調雨順、闔家團圓美好生活的嚮往。