醫藥／緩解便祕 不能全靠益生菌

專家指出，益生菌並不是緩解便祕的唯一或主要方法。（本報資料照片）

不少民眾因為飲食不均衡、作息不正常，而有便祕 困擾。人體腸道內菌相的消長和抵抗力息息相關，有些民眾會服用益生菌促進腸胃蠕動，有便祕問題，也會聯想到使用益生菌。

台灣的藥師公會全聯會常務監事李懿軒指出，在選購食品級益生菌時，應詳細檢視菌種來源、菌量等數值，有沒有達到建議標示的含量，「益生菌並不是緩解便祕的唯一或主要方法」，如便祕已達一定程度的症狀，提醒民眾還是尋求醫師或藥師協助。

李懿軒說，消費者多半會認為，攝取益生菌能夠達到腸胃蠕動、新生菌叢的效果，不過除了選用好的產品外，也要服用一段時間才會得到效果，不是短期內快速緩解症狀的產品。坊間也有些酵素錠會宣稱緩解便祕作用，呼籲消費者不要選擇來路不明的產品。

李懿軒提醒，有些民眾會補充含鈣的綜合維他命，要避免超過成人建議攝取量1000毫克，加上鈣離子特別容易堆積的特性，在腸道對於鈣質的吸收有限，如果一次吃下太多的鈣，身體無法吸收，可能就會堆積在小腸、大腸、肛門口，影響腸道的蠕動。

台灣食藥署指出，益生菌包含的微生物種類繁多，最常使用在食品中的是乳酸菌 ，有「一般公認安全（GRAS）」的特點，而且還具有胃腸功能改善、免疫調節以及輔助調整過敏體質等功效。