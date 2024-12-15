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養生／這3種保健品 藥劑師也不吃

編譯周靜芝
綜合維他命。（本報資料照片）
綜合維他命。（本報資料照片）

據調查，有半數以上美國人每天服用多種維生素與保健食品，但醫師及藥劑師都表示，許多都只是浪費金錢。

每日郵報報導，藥劑師卡哈妮（Amina Khany）在抖音（TikTok）上告訴她的27.1萬名粉絲，有三種保健食品她是絕對不會服用的。

首先是廣受歡迎的維生素軟糖，它們有幾個缺點，其中之一是通常會添加約三到五克的糖。看起來不多，但建議用量是每天兩顆；美國心臟協會建議女性每日糖分攝取量為25克以下，男性為36克以下。

卡哈妮說，這些基本上就是顆粒狀的糖，不如去吃點甜食；而且很容易攝取過量。

加州大學洛杉磯分校的醫師表示，即使維生素軟糖不含糖，也可能含有其他甜味劑，如高糖分的果汁或糖醇，容易引起消化問題。

家庭醫師查佩爾（Zariah Chappell）說，這像是一年365天都在吃糖或糖果，大量的糖分很快就會累積；尤其是兒童，可能會因為味道好而攝取過量的維生素。

其次，卡哈妮表示，綜合維生素也不值得服用，因為研究顯示，這些維生素通常僅含微不足道的重要維生素和礦物質；而且，人體也不需要其中所有的維生素。

約翰霍普金斯大學一項對45萬人的研究，發現綜合維他命對預防心臟病沒有任何好處。另一研究調查了1700名曾心臟病發作的人，他們在五年中每天服用兩次綜合維生素或安慰劑；結果顯示，服用綜合維他命的，在心臟病發作或死亡的風險上並無差異。

最後，卡哈妮指出，社群媒體上瘋傳能改善頭髮、皮膚與指甲健康的保健食品也是無效的。她說，更好的方法是針對某個問題服用單一保健食品，例如維生素B8可增厚頭髮，維生素D可促進皮膚細胞再生。

哈佛醫學院副教授柯亨（Pieter Cohen）在接受「消費者報告」訪問時表示，他不知道有任何有力數據顯示任何保健食品可治療與自然老化有關的脫髮或指甲損傷，或是讓皮膚更健康。

心臟病 加州大學 社群媒體

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