料理功夫／南瓜早點2道
我用南瓜做了兩道早點，順便分享給感興趣的朋友。
南瓜夾心捲
材料：
蒸熟搗碎的南瓜泥100克、麵粉400克、兩小勺發酵粉、一勺白糖。
作法：
1.南瓜泥加入200克麵粉、一小勺發酵粉、白糖和半杯溫水，揉成一根圓柱形麵團。
2.200克麵粉加入一小勺發酵粉和一小杯溫水，揉成麵團，再擀成長方形麵片。
3.把圓柱形南瓜麵團放在長方形麵片上包起來，再輕輕揉成圓柱子狀。
4.把圓柱狀麵團切成適當等分的一個個生胚，蓋上保鮮膜發酵。
5.把發酵好的生胚放入燒開的蒸鍋中，蒸15分鐘，關火一分鐘後即可出鍋。
南瓜玫瑰捲
材料：
蒸熟搗碎的南瓜泥200克、麵粉500克、兩小勺發酵粉、一大勺白糖。
作法：
1.南瓜泥加入200克麵粉、一小勺發酵粉與半杯溫水，揉成麵團，分成6至8個小劑子(製做麵食時，從和好的大塊麵團分出來的小塊)。
2.300克麵粉加入一小勺發酵粉、白糖和一小杯溫水，揉成麵團，分成6-8個小劑子。
3.分別把每個小劑子擀成牛舌餅狀，再把一片南瓜生胚放在一片麵粉生胚上，用小刀切成三條，頭不可切斷，然後像編辮子一樣編成一條辮子，再捲成一團成玫瑰花形狀。
4.把捲好的玫瑰花捲蓋上保鮮膜發酵到兩倍大，便可如蒸鍋蒸18分鐘。
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