我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

搭飛機想看風景 內行人呼籲機票別買「1地雷座位」

料理功夫／南瓜早點2道

原志

我用南瓜做了兩道早點，順便分享給感興趣的朋友。

南瓜夾心捲

材料：

蒸熟搗碎的南瓜泥100克、麵粉400克、兩小勺發酵粉、一勺白糖。

作法：

1.南瓜泥加入200克麵粉、一小勺發酵粉、白糖和半杯溫水，揉成一根圓柱形麵團。

2.200克麵粉加入一小勺發酵粉和一小杯溫水，揉成麵團，再擀成長方形麵片。

3.把圓柱形南瓜麵團放在長方形麵片上包起來，再輕輕揉成圓柱子狀。

4.把圓柱狀麵團切成適當等分的一個個生胚，蓋上保鮮膜發酵。

5.把發酵好的生胚放入燒開的蒸鍋中，蒸15分鐘，關火一分鐘後即可出鍋。

南瓜玫瑰捲

材料：

蒸熟搗碎的南瓜泥200克、麵粉500克、兩小勺發酵粉、一大勺白糖。

作法：

1.南瓜泥加入200克麵粉、一小勺發酵粉與半杯溫水，揉成麵團，分成6至8個小劑子(製做麵食時，從和好的大塊麵團分出來的小塊)。

2.300克麵粉加入一小勺發酵粉、白糖和一小杯溫水，揉成麵團，分成6-8個小劑子。

3.分別把每個小劑子擀成牛舌餅狀，再把一片南瓜生胚放在一片麵粉生胚上，用小刀切成三條，頭不可切斷，然後像編辮子一樣編成一條辮子，再捲成一團成玫瑰花形狀。

4.把捲好的玫瑰花捲蓋上保鮮膜發酵到兩倍大，便可如蒸鍋蒸18分鐘。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／蒜香蜜汁雞翅

下一則

移民專頁／怕被拒絕入境 留學生不敢回國過聖誕節

延伸閱讀

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
料理功夫／鮮味湯麵3道

料理功夫／鮮味湯麵3道
巧奪天工的南瓜

巧奪天工的南瓜
南瓜

南瓜

熱門新聞

董陽孜為台灣當代知名書法家之一，也是首位在大都會博物館大廳展出的亞洲藝術家。(圖／自在工作室提供，劉振祥／攝影)

封面故事／董陽孜巨作挑戰自己 也和觀眾對話

2024-12-08 01:29
一項研究指出，多吃肉有助於預防令人痛苦的夜間腿抽筋。（圖／123RF）

醫藥／多吃肉預防夜間腿抽筋 關鍵是這個維生素

2024-12-08 01:08
台灣文字藝術家董陽孜出席大都會藝術博物館「大廳委約新作：董陽孜-對話」展揭幕典禮。(記者馬璿╱攝影)

封面故事／走進紐約大都會博物館 看見董陽孜書法之美

2024-12-08 01:30
68歲的喬巴吉展示肉品包裝區店裡的熟成牛肉。(美聯社)

曼哈頓肉品包裝區 最後一家肉商謝幕

2024-12-08 11:45
從禽流感疫情之後，雞蛋價格就回不去了。(路透)

大仁說財經／節日需求 蛋價漲到天花板

2024-12-08 14:12
人工智能可以很正確的輔助大腸鏡做檢查。（圖/123RF）

醫師的話／新年度有哪些醫療創新技術

2024-12-08 01:09

超人氣

更多 >
只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包

只想去好市多買個蛋奶⋯他結帳被總價嚇壞 網勸默念1咒語守荷包
被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了

被瓊瑤批忘恩負義 范冰冰出席富商派對說話了
時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡
26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm

26歲OpenAI吹哨人金山家中身亡 法醫研判自殺 馬斯克推文：Hmm
裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注

裴洛西在德國接受髖關節置換手術 1張照片引關注