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談藝／張偉民「萬里千尋」記錄大師傳奇 衝刺奧斯卡

記者劉子為
導演張偉民(左)、風簷學會長曉聞達張與觀眾分享「萬里千尋」紀錄片拍攝點滴。(記者劉子為／攝影)
導演張偉民(左)、風簷學會長曉聞達張與觀眾分享「萬里千尋」紀錄片拍攝點滴。(記者劉子為／攝影)

華裔導演張偉民耗時12年打造的紀錄片「萬里千尋」，於11月15日至21日在好萊塢的Cinelounge Sunset Theater限時放映。這部紀錄片記錄了藝術大師張大千的傳奇人生，已參加奧斯卡的評選。11月17日，風簷學會特別包場放映，並邀請張偉民現場問答，眾多文化藝術界人士參加並給予一致好評。

風簷學會會長曉聞達張表示，早在「萬里千尋」拍攝初期，張偉民便曾受邀到風簷學會分享拍攝歷程，這讓學會成員對影片的完成充滿期待。她感慨道，「能在今天與大家共同欣賞這部電影，感受張大千後半生的心路歷程，實在是非常幸運。」

活動中，長堤加州州立大學榮譽退休教授李三寶以「震撼」形容這部影片。他謙虛提到，雖然自己對中國藝術涉獵不多，但「萬里千尋」讓他深刻感受到張大千的藝術成就及其背後的艱辛。「張偉民導演以12年時間踏破鐵鞋，完成如此巨作，對於中國近代史也是一大貢獻，我深感欽佩。」

作為張大千的弟子之一，鄭子亭教授在現場分享了與大千先生的相識經歷。他回憶起1963年首次見到大千先生時的情景，並表示至今仍為其作品所震撼。「張大千是我仰望的一座高山，這部影片再次喚起了我對他的崇敬之情。」

影片的聯合製片人于曉也分享了她加入製作團隊的心路歷程。她提到，因資金問題，團隊在初期曾面臨巨大挑戰，但張偉民堅持不接受帶有條件的資助，以保持創作的純粹性。

曉聞達張在映後也分享了學會的未來規畫，表示每周五都會有定期活動，接下來將舉辦有關中國著名畫家梁又銘的系列講座。關於學會的活動詳情可前往其官網https://www.windwind.org/

加州 長堤 退休

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