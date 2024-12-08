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新聞眼／倫敦800年肉品市場將熄燈 專家籲轉型成柯芬園

編譯陳韻涵
擁有800多年歷史的倫敦肉品市場，2028年後將全面關閉。(美聯社)
擁有800多年歷史的倫敦肉品市場，2028年後將全面關閉。(美聯社)

擁有800多年歷史的倫敦肉品市場，因拒絕搬遷，決定在2028年後全面關閉。

紐約時報報導，過去22年來，肉商柏特(John Burt)在倫敦歷史最悠久的肉品市場、史密斯菲爾德街(Smithfield)對面的一家肉舖切牛排、排骨和烤肉片。

64歲的柏特目睹「史密斯菲爾德市場」(Smithfield meat market)從春秋鼎盛到落日餘暉，從熙來攘往的市集淪為老倫敦遺跡。「史密斯菲爾德肉品市場」早在1860年代就開張，英國文豪狄更斯在《孤雛淚》中曾提過。

拒搬遷 選擇永久關閉

當柏特得知，管理史密斯菲爾德的「倫敦市法團」(City of London Corporation)取消將市場遷往東倫敦的計畫，選擇永久關閉該市場時，震驚不已。柏特的商店與市場隔街對望，他的店肉舖仍會持續營業。他感嘆道：「我對此感到沮喪，你想不到史密斯菲爾德市場會關閉，它從英國國王亨利八世(Henry VIII)時代就存在。」

史密斯菲爾德市場其實可追溯到1174年，中世紀的商人當時就在市場販售馬匹、乳牛、公牛和豬隻。

英國倫敦史密斯菲爾德市場裡，聖誕節前舉行的肉類拍賣會上，一名屠夫高舉一塊肉。(路...
英國倫敦史密斯菲爾德市場裡，聖誕節前舉行的肉類拍賣會上，一名屠夫高舉一塊肉。(路透)

1327年，愛德華三世國王授權管理機構倫敦市法團經營史密斯菲爾德和其他食品市場。

當前市場建築於1868年竣工，堪稱維多利亞時代(Victorian)的工程奇蹟，運送牲畜的火車在廣闊的屋頂下方運行。

然而，在連鎖超市直接從遙遠的食品加工廠採購農產品的時代，倫敦市中心的肉品批發市場顯然喪失合理性；柯芬園(Covent Garden)蔬果市場在1970年代遷離市中心，魚市場1982年遷至金絲雀碼頭(Canary Wharf)。金絲雀碼頭的「比林斯蓋特魚市場(Billingsgate fish market)」近年吸引專程前往品嘗物美價廉海產的遊客。

英國倫敦史密斯菲爾德市場舉行的聖誕節前肉類拍賣會。(路透)
英國倫敦史密斯菲爾德市場舉行的聖誕節前肉類拍賣會。(路透)

「倫敦簡史」(A Short History of London)作者、英國知名記者詹金斯(Simon Jenkins)表示，史密斯菲爾德市場已然「過時」。

柏特表示，地方政府一直想把貨車趕出擁擠的史密斯菲爾德街道，那邊高級酒吧和餐廳林立，而該區興建住商大樓或小企業辦公場所的價值更高。

倫敦市法團表示，史密斯菲爾德市場攤商獲准營運至2028年，並將補助攤商搬遷到個別地點的費用。

英國倫敦史密斯菲爾德市場前，消費者買了肉品後，推著手推車或拿著購物袋。(路透)
英國倫敦史密斯菲爾德市場前，消費者買了肉品後，推著手推車或拿著購物袋。(路透)

柏特預期，許多人會趁勢退休。他說：「他們許多人的年紀都比我大，各地的肉品市場所剩無幾，這是一個日薄西山的產業。」

致力保護倫敦建築遺蹟的詹金斯表示，他希望該市場能變成文化和購物聖地，如同轉型後的柯芬園。

柯芬園前身經歷西敏寺(Westminster Abbey)花園、蔬果花卉市場、紅燈區，如今搖身一變成為熱鬧的商業重鎮，匯聚伴手禮、精品店、特色美食和皇家歌劇院(Royal Opera House) ，是許多遊客到訪倫敦必遊景點之一。

史密斯菲爾德早已有濃厚的博物館氣息，當地的標示牌揭示其血腥歷史，如蘇格蘭獨立領袖華勒斯(William Wallace)1305年在那裡被處以絞刑、分屍；瑪麗一世女王(Queen Mary)統治的16世紀期間，新教徒被視為異端燒死。

鄰近的家禽市場是正在改建為「倫敦博物館」(Museum of London)的新址；對此，詹金斯認為，史密斯菲爾德肉品市場有充足時間阻止博物館接管整塊場域。

擁有800多年歷史的倫敦肉品市場，2028年後將全面關閉。(截自谷歌地圖)
擁有800多年歷史的倫敦肉品市場，2028年後將全面關閉。(截自谷歌地圖)
英國倫敦史密斯菲爾德市場裡，忙碌的景象。(美聯社)
英國倫敦史密斯菲爾德市場裡，忙碌的景象。(美聯社)

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