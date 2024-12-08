我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Costco限購寶可夢卡牌 二手價飆破百美元

阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

移民專頁／華人離境續簽H-1B 苦等2個月、花了1.5萬元

記者劉先進
川普明年上任後，可能加大限制留學生入境或工作簽證，不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大校園。(記者劉先進╱攝影)
川普明年上任後，可能加大限制留學生入境或工作簽證，不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大校園。(記者劉先進╱攝影)

在灣區上班的華人留學生Thomas於11月底表示，因為H-1B工作簽證需要出境面簽，選擇到加拿大溫哥華領事館，以保證同一時區可遠程工作；沒想到，儘管資料齊全，還是等待兩個月時間，才拿到簽好的護照，等待中前後搬了四次住處，算上住宿、伙食和交通費，總共花了1萬5000元。

Thomas拿的是H-1B工作簽證，一般期限是三年，到期可離境辦理續簽，即到其他國家的當地美國領事館投件、面簽，以保證以後進出美國方便。他選擇到加拿大溫哥華面簽，因為當地和美國時差類似，可以遠程工作，不影響上班。

7月30日，他搭飛機過去，在當地領事館提交材料後，面簽官告訴他，簽證順利通過，沒想到一等就是近兩個月。中間也寫電郵詢問，簽證中心的回答都是標準樣板的郵件，沒有實際內容，也不解釋為何延遲。「等待40多天，才通知我交上護照，又等了一周多，終於拿到護照。總共等了兩個月。」

Thomas原以為面簽通過，很快就能辦好手續，一開始住的是酒店，沒有消息後，改住Airbnb，後來苦等沒有結果，考慮到溫哥華物價高，Airbnb價格貴，又搬家到短租房。兩個月時間，他搬了四個住處，光是房租就花費6000元，再算上伙食和交通費等，總計花費1萬5000元。「最倒楣的是，我在灣區的房子雖然空著，還是要交每月3000元的租金，相當於兩面花錢。」

Thomas說，他的手續和材料齊全，沒想到還是卡了這麼久。去之前，透過社媒「小紅書」加入了留學生群，都是去加拿大面簽的學生，以互相溝通信息，「讓心裡面有個底，做個準備。」沒想到，多數人情況類似，面簽手續延遲。「有的人卡了半個月，拿到護照。有的人等待三周。大部分人一個月，我的情況久一點。不知道是否因為暑假期間，是續簽高峰期，政策鎖緊。」

對於面簽被卡的原因，Thomas坦言不清楚。「如果是因為美中關係緊張，那很多人在輝達(NVIDIA)實習工作，有很多高科技行業的人才，早就該延遲簽證了。有的人面簽秒過，沒有任何阻礙。有朋友回中國續簽，也很快通過，比加拿大還快，感覺面簽是否受到阻撓，非常隨機，有時就是運氣不好。」

川普當選後，可能加大限制留學生入境或工作簽證。麻州大學阿默斯特分校 (University of Massachusetts Amherst)最近向可能在假期回家的國際學生發通知說，強烈建議計畫在寒假期間出國旅行的學生，考慮在2025年1月20日總統就職典禮前返回美國。

Thomas說，自己所就職的機構，拿到簽證或綠卡問題不大。但身邊在科技公司工作的諸多華人朋友，還是很擔心川普上台後加緊審查工作簽證，拿到綠卡合法身分的難度加大，「只能隨機應變。」

工作簽證 護照 加拿大

上一則

移民專頁／持H-1B進出美國 不會視為放棄I-485

下一則

流行／日本服飾Uniqlo名稱 是個美麗的錯誤

延伸閱讀

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
法國老婦開放車庫提供手機充電 行善20年

法國老婦開放車庫提供手機充電 行善20年
移民專頁／I-485等待未滿180天 不建議申請H-1B轉移

移民專頁／I-485等待未滿180天 不建議申請H-1B轉移
移民專頁／申請調整身若被疑簽證詐欺 需申請豁免

移民專頁／申請調整身若被疑簽證詐欺 需申請豁免

熱門新聞

有部分民眾為了規避銀行通報，在存入超過1萬元的現金時，將其分成多次存入，每次存入金額均為9999元，結果因涉嫌洗錢罪被逮捕。專家提醒，此類行為不僅無法規避法律，反而可能觸犯更嚴重的罪行。(美聯社)

理財百科／躲銀行通報 多次存9999元恐觸法

2024-12-01 13:30
裝過心血管支架、罹患心肌梗塞，或有心血管疾病家族史者，只要規律用藥，幾乎都能把數值壓到理想值。此為示意圖。（本報資料照片）

醫藥／看懂血脂報告裡的膽固醇數值

2024-12-01 01:08
狗兒吃蘋果，要注意哪些事？(圖／123RF)

百科／給狗狗吃蘋果 幾件事該注意

2024-12-01 10:58
改善便祕這樣做。（資料來源：廖靜清）

養生／便祕竟會增加失智風險？這5招幫你「通暢」

2024-12-01 11:16
特隆赫姆沿河岸的七彩木屋，水天一色，美麗如畫。（圖／萍萍提供）

旅遊／挪威漁村 美如童話世界

2024-12-01 01:02
薑有「薑醇」可提升身體抗氧化、抗發炎能力，並且可降低血液黏稠。（本報資料照片）

養生／蔥薑蒜辣椒 這樣吃最健康

2024-12-01 01:05

超人氣

更多 >
曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出

曾向瓊瑤承諾「4年不拍劇」… 趙薇拒演「還珠格格3」原因被挖出
亞馬遜推25元機票 限時五天

亞馬遜推25元機票 限時五天
節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡

節節敗退之際靠山竟撤人 敘利亞政府面臨存亡
買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？

買屋族財富是租屋族40倍 貧富差距是怎麼拉大的？
加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元

加州租金最貴城市在這裡 平均月租3175美元