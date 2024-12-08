料理功夫／頂呱呱 自製花瓜

自製花瓜

望著後院菜圃初次試種且已瓜藤交纏的小黃瓜，忽然想起十多年前曾聽人口述醬瓜的製作方法，但由於當時沒有抄寫下來，因此細節已然忘卻大半。偏偏當我這人興致正旺時，是幾頭牛也拉不回頭的，於是在無食譜 的情況下，我努力的回憶、摸索、嘗試製作，幸而僅歷經兩次試作便成功。後續又做了數次，除了佐稀飯食用，也用來做了滷花瓜肉燥、滷花瓜花生、蒸鹹鴨蛋黃瓜仔肉餅、青蔥花瓜炒蛋、煮花瓜雞湯等等收服味蕾的庶民美食。可見花瓜也是跨度大，沒什麼框架的百搭菜。

材料：

小黃瓜4條、水1又3/4杯、老抽1/2杯、米醋1/2杯、糖1/2杯。

自製花瓜材料

作法：

1. 將小黃瓜切除頭尾，接著切成1公分的圓片，或切成粗條，靜置一旁備用。

2. 取一大小適當的鍋子，倒入水、老抽、米醋與糖，開中火煮，一邊攪拌直至糖溶化。

3. 將黃瓜放入鍋內，快速攪拌均勻，煮1、2分鐘即熄火，放涼。

4. 移入冰箱浸漬至隔日，微鹹微甜又微酸的爽脆花瓜即成。

小叮嚀：

1. 如果小黃瓜切得較厚，建議在冰箱浸漬2日。

2. 作法2製作醃汁時不必煮至沸騰，只要糖溶化便可加入黃瓜；小黃瓜入鍋後也勿久煮，以保留脆度。

3. 入味上色靠浸漬。

4. 嗜辣者可於作法2加入切開的辣椒做成辣味花瓜。





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