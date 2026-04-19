教宗：「暴君說」講稿早寫好 並非指川普 無意與他辯論

出訪非洲的教宗良十四世18日特地在專機上問答媒體詢問有關與川普總統的爭議，他表示暴君說法非針對川普。(美聯社)

首位美籍教宗良十四世 (Pope Leo XIV)正進行為期十天的非洲行。教宗18日在飛往安哥拉的專機上首度完整回應與川普 總統不斷升級的口水戰。

英國廣播公司BBC報導，教宗試圖淡化雙方緊張局勢，「說世界正遭少數暴君毀滅的言論並非意指川普，大家認為我好像再度試圖與總統辯論，這完全不符合我的利益。」

教宗16日在喀麥隆演說時，直言世界正遭受「少數暴君的蹂躪」。外界解讀這是良十四世強力回擊攻擊他的川普。

教宗在專機上向隨行記者澄清，媒體報導並不全然正確。他解釋，「那篇講稿早在兩周前就寫好，遠遠早於總統對我發表評論前，」教宗指出，外界誤解演說為與總統對峙，良十四世說他無意捲入與川普的口水戰。

兩人矛盾最先來自良十四世一直批評美以對伊朗的軍事行動，引發川普強烈不滿，在社群平台「真實社群」(Truth Social) 上猛烈開砲，說他不太喜歡教宗，指責教宗在犯罪議題上軟弱、在外交政策表現糟糕。

川普甚至發布一張將自己「耶穌形象」的人工智慧生成圖片，結果激怒宗教界，連一向支持川普的宗教保守派也表達不滿。儘管川普後來刪除，但雙方關係緊繃已成全球關注焦點。

良十四世對路透表示，他不會停止批評戰爭。他在喀麥隆說，「戰爭始作俑者假裝不知，毀滅只需一瞬間，但重建往往花上一輩子也不夠，」他譴責喀麥隆是一個血跡斑斑的地區陷入無休止的動盪和死亡循環。

良十四世先前曾對川普威脅「如果伊朗不屈服，整個文明將毀滅」的言論表示憂慮，川普對此回應說自己並非教宗的粉絲，並聲稱，「教宗可以說他想說的，我也希望他這麼做，但我可以不同意。」

良十四世在就任之初10個月表現相對低調，但非洲行展現他全新、強而有力的演說風格。他頻繁直言戰爭、不平等與全球領袖失職。

這趟非洲行橫跨四國11城，航程近1萬1185哩。這是良十四世自去年當選以來第二次重要出訪，也反映天主教在非洲的重要性。2024年資料，全球超過五分之一的天主教徒約2.88億人居住在非洲。