政府停擺鬧劇 機場安檢員首當其衝

每次聯邦政府停擺，機場安檢人員總是要無薪工作。(路透)

多年來只要政府因預算爭議而告停擺，負責空中交通管制與機場安檢作業的聯邦政府 員工，幾乎次次都是最大的受害群體，飽受無薪可領之苦。然而盡管政府與國會想出許多名目與法案來解燃眉之急，可是卻都往往因政治鬥爭而遭到擱置，根本無濟於事。

自2019年以來，只要政府停擺時間擴及假日旅遊季，國會議員就會提出各種新法案、修正案，或是重提舊案，來支付聯邦航空人員的薪資。由於攸關航空安全，這些聯邦員工盡管無薪可領，也必須堅守工作崗位。

然而這些法案，包括在2019年、2021年與2025年三次政府停擺期間都曾提出的航空撥款安定法案；去年秋天政府大停擺期間共和與民主兩黨聯合提出的航空撥款支付法案；去年10月的維護美國飛行法案；今年1月的關閉公平法案，盡管主要都是針對從事空中交通管制與機場安檢的第一線人員薪資支付問題，但是最終卻是不了了之。

凱斯西儲大學(Case Western Reserve University)專研航空安全的法律教授查菲(Eric Chaffee)表示：「國會議員只在乎對他們有利的頭條新聞，意味除非對他們真正有利，否則不會作為。 何況人們的記憶都很短暫，只要政府停擺結束，危機一過，大家的注意力就會移往新發生的大事。」

然而也就因為如此，聯邦航空人員成為政府因預算爭議與黨爭而停擺的最大犧牲者。在川普總統第一任任期時，因美墨邊境圍牆爭議，造成政府停擺35天，運輸部的航空管制與機場安檢人員無薪可領，導致東海岸部分機場作業延遲。去年秋天創紀錄的43天政府停擺，航管人員面臨無薪可領的困境，聯邦航空管理局(FAA)史無前例地命令各大航空公司減少在全國40座主要機場的航班。

這些聯邦政府員工才自去年秋天的政府大停擺走出來，今年1月底又遭遇一次短暫的政府停擺，接著又自2月14日起因國土安全部(DHS)執法爭議造成的政府停擺再度遭受無薪可領的苦難。

美國政府僱員聯合會(American Federation of Government Employees)指出，運輸部許多員工的財務狀況因為一連串的政府停擺都元氣大傷。有些人甚至被迫把房子出售或是出租，自己則是睡在車裡，還有一些人已無法填滿冰箱與無錢為車加油。

每次聯邦政府停擺，機場安檢人員總是要無薪工作。(路透)