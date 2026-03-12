我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

拜登釋1.8億桶儲油竟沒補 庫存創新低 參議員轟能源部

記者顏伶如／綜合報導
設在德州的戰略石油儲備庫。(路透)
設在德州的戰略石油儲備庫。(路透)

福斯新聞網11日報導，共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)致函能源部長萊特(Chris Wright)，要求能源部說明，為何前總統拜登任內在2022年釋出1億8000萬桶戰略石油儲備(Strategic Petroleum Reserve)卻沒補回，導致今天國家石油庫存量降至40年最低點。

柯頓在信中寫道，美國持續跟伊朗作戰，荷莫茲海峽遭到伊朗政權封鎖之際，拜登任內動用戰略石油儲備的決策，如今恐將引發連鎖效應。

他指出，拜登2022年釋出1億8000桶戰略石油儲備，目的是想在期中選舉來臨之前抑制油價。

柯頓說：「這個決策讓庫存量降至40年最低點。」他指出，消耗戰略石油儲備的這個決定，並不是為了因應供應層面的緊急狀況，而是蓄意的政治算計，旨在護航民主黨人避免因為失敗的能源政策而面臨後果。

報導指出，拜登任內曾兩度動用石油儲備，第一次是2021年時為了因應新冠疫情造成的經濟衝擊，用來緩和不斷上漲的油價，第二次則在2022年，當時受到俄烏戰爭爆發影響，能源成本走高。

根據能源部統計，戰略石油儲備可以容納7億多桶原油，但拜登任期結束時儲備量剩下大約4億1500萬桶。

柯頓在信中寫道，民主黨破壞戰略石油儲備還有前例，參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)與民主黨國會議員2020年阻止川普總統增加儲備的打算。柯頓指出，當時油價低廉，川普希望透過國會通過的疫情紓困法案，拿出其中30億元購買原油做為儲備。

信中寫道，拜登在2021年簽署行政命令，禁止聯邦土地與近海區域簽訂石油、天然氣租賃新約，「政府在消耗戰略儲備的同時，還限制國內的石油生產」。

柯頓要求能源部說明，阻撓30億元石油採購、禁止油氣租賃合約這兩項因素，如何影響了原本可用來補充戰略石油儲備的國內整體供應量。

前總統拜登任內在2022年釋出1億8000萬桶戰略石油儲備。(美聯社)
前總統拜登任內在2022年釋出1億8000萬桶戰略石油儲備。(美聯社)

