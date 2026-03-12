國安部備忘錄：伊朗恐報復美企、政府機關 點名輝達、微軟

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
伊朗11日威脅，將攻擊輝達等美國高科技業在區域的辦公室和設施。圖為以色列北部約克尼恩科技園區的輝達辦公室。(路透)
伊朗11日威脅，將攻擊輝達等美國高科技業在區域的辦公室和設施。圖為以色列北部約克尼恩科技園區的輝達辦公室。(路透)

有線電視新聞網(CNN)10日報導，根據國安消息人士與一份國土安全部備忘錄，情報系統過去一周對美國企業、政府機關發布一連串私下警告，呼籲加強戒備、提高警覺，提防伊朗政權可能展開的報復行動與網路攻擊。

不僅是美國國內機構受到威脅。卡達半島電視台報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊11日表示，在一間伊朗銀行遭到攻擊後，他們將攻擊美國及以色列在該區域的「經濟中心與銀行」，並點名輝達、微軟等美國高科技業在區域的設施將成為目標。

革命衛隊旗下的哈塔姆安比亞中央司令部(Khatam-al Anbiya Central Headquarters)一名發言人11日表示，敵方行動讓伊朗可自由攻擊區域內美國和以色列的經濟中心與銀行。

被列入攻擊名單的公司，包括Google、微軟、Palantir、IBM、輝達以及甲骨文。報導指出，這些公司的辦公室與雲端服務基礎設施位於多個以色列城市，也分布在部分波斯灣國家。

美國國土安全部日前發給各個執法機關的公告裡雖然沒有點名具體威脅，但警告表示在伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)遇襲死亡後，美國面臨威脅升溫。

國安部的「重大事件通報」引述公開來源的情資指出，兩名伊朗最高宗教領袖分別用波斯語(Farsi)發布教令(fatwas)，號召全球穆斯林為哈米尼遇害報仇。這些教令、伊朗政府發言以及伊朗政權支持者的網路言論，都在鼓吹報復美國，使得暴力極端主義者的威脅提高。

聯邦調查局(FBI)近日警告加州各地警察部門，伊朗可能為了報復美國的攻擊，從美國西部海岸發動無人機襲擊。這項警告來自美國廣播公司新聞部(ABC News)查閱的一份通報。

通報指出，「我們最近獲得的資訊顯示，截至2026年2月初，據稱伊朗曾有意在美國對伊朗發動攻擊的情況下，從美國海岸外的一艘不明船隻上發射無人機，對加州境內未具體說明的目標發動突襲」。

美國當局尤其注意能源設施周邊的安全措施，鞏固可能受到攻擊的政府目標以因應伊朗駭客網路威脅，同時固守邊境安全。

但是川普總統11日表示，他並不擔心伊朗會在美國境內發動恐怖攻擊進行報復。被問及是否擔心發生這類國內攻擊時，川普在白宮外對記者說：「沒有，我不擔心。」

國土安全部。(路透)
國土安全部。(路透)

