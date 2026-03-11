裁決有利川普？自由派、保守派大法官罕見場外辯論

大法官傑克森(見圖)和卡瓦諾在聯邦法庭的一場講座中，針對最高法院裁定多項有利於川普總統推動政策的緊急命令，兩人同台辯論。(路透)

最高法院自由派大法官 傑克森(Ketanji Brown Jackson)和保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)9日在一場公開活動中罕見同台，針對最高法院近期發布多項有利於川普總統推動政策的緊急命令，辯論交鋒。

該活動是一場為了紀念前聯邦法官弗蘭納里(Thomas A. Flannery)而在聯邦法庭舉辦的年度講座，現場座無虛席，法界名流雲集；出席者包括曾遭川普點名批判的聯邦法官。

現年61歲的卡瓦諾2018年由川普任命，現年55歲的傑克森2022年由拜登總統任命，她經常對最高法院發布的緊急命令提出異議。 大法官傑克森和卡瓦諾(見圖)在聯邦法庭的一場講座中，針對最高法院裁定多項有利於川普總統推動政策的緊急命令，兩人同台辯論。(美聯社)

傑克森在活動中指出，卡瓦諾及過去這一年屢次站在川普那邊的保守派人士，未對法院和國家盡到應盡職責。她的發言在現場博得熱烈掌聲。

傑克森表示，「本屆政府一旦制定新政策，就堅持要求新政策立即生效，甚至在法律挑戰尚未裁決前生效。最高法院如此積極介入緊急案件，實在是個很不幸的問題。」她還指出，法院在案件早期階段即實施干預，論點未完全展開就預測結果，「扭曲了法律程序」。

卡瓦諾則指出，不是只有川普政府的司法部 急於將案件訴諸最高法院；而且，隨著國會立法程序日益艱難，政府「試圖突破監管界限；有些措施合法，有些不合法」。卡瓦諾並表示，有些批評法院近期裁決的人，過去在最高法院允許拜登政府政策於訴訟期間生效時，並沒有提出異議。

出席這項活動的法官，有多人曾參與備受矚目的川普政策挑戰，其中包括華府 聯邦區域法院法官波斯柏格(James Boasberg)和藍柏斯(Royce Lamberth)。波斯柏格曾就遣返移民至薩爾瓦多監獄的航班問題，與川普政府發生衝突，遭川普呼籲彈劾。藍柏斯兩天前剛作出裁決，判定國際媒體署(U.S. Agency for Global Media)代理執行長雷克(Kari Lake)解散美國之音(VOA)並大規模遣散員工，均屬違法。