油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

美國總統川普9日搭乘「陸戰隊一號」直升機抵達華府後，步行穿過白宮南草坪走向白宮。（歐新社）

美國總統川普 9日在佛州召開記者會時，將針對伊朗 的軍事行動形容為「大致已達成目標」、「遠遠超前進度」，並進一步表示，他認為戰事將會「很快」結束。華爾街日報（WSJ）報導，隨著油價飆升，以及擔心長期衝突可能引發政治反彈，川普的一些顧問私下敦促他尋找退場計畫。

一些川普政府官員表示，只要伊朗持續攻擊區域國家、而以色列 仍希望繼續打擊伊朗目標，華府就不太可能輕易從這場戰爭中抽身。一名資深政府官員指出，川普不會停止戰鬥，直到他能宣稱取得令人滿意的勝利為止，特別是在美國仍具有軍事優勢的情況下。據知情人士說法，在美以持續不斷的聯合軍事行動之下，川普有時對伊朗仍未低頭感到意外。

據知情人士透露，川普的一些顧問近日鼓勵他提出一項讓美國從戰爭中抽身的方案，並主張軍方已大致完成既定目標。儘管在川普的保守派基本盤中仍有許多人支持最初的軍事行動，但部分顧問私下擔心，若戰爭拖長，這種支持可能逐漸被消耗。

川普的一些顧問在油價飆升至每桶100美元以上時感到警惕。知情人士表示，他們也接到一些焦慮的共和黨人來電，關切期中選舉情勢。由於許多消費者正面臨油價上漲，川普團隊近日認為需要一套更積極的溝通策略，以說服公眾支持這場戰爭。

川普的外部經濟顧問摩爾（Stephen Moore）表示：「當汽油與石油價格上升時，其他所有價格也會跟著上漲。考慮到可負擔性原本就已是問題，這會帶來真正的挑戰。」

白宮發言人李維特表示，上述匿名消息來源都是一派胡言，「我可以保證，他們並不在川普總統所在的房間裡。」她說：「總統的高層幕僚全天候專注於確保『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）持續取得巨大成功，而這項行動何時結束，最終將由三軍統帥決定。」

另外，華爾街日報文中引述知情人士指出，川普已聽取過一些關於這場戰爭的民調簡報。近日公布的民調顯示，多數美國人反對這場戰爭。李維特說：「絕大多數美國人支持消除伊朗政權帶來的威脅，也支持擊殺恐怖分子，而這正是川普總統將要完成的事情。」