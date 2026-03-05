艾普斯坦案檔案公布疑雲 眾院傳喚司法部長邦迪作證

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
眾院監督暨政府改革委員會決票傳司法部長邦迪就艾普斯坦案作證，圖為邦迪(右前)上個月在眾院司法委員會作證，後面舉手者為艾案受害女性。(路透)
眾院監督暨政府改革委員會(House Oversight and Government Reform Committee)4日投票決定，傳喚司法部長邦迪作證，針對司法部如何處理淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性販運調查相關的檔案作出說明。此外，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)、微軟創辦人蓋茲(Bill Gates)等人也同意自願出席作證。

監督委員會的五名共和黨人加入民主黨行列，支持由南卡羅來納州共和黨眾議員梅絲(Nancy Mace）提出的傳票，顯示保守派人士對司法部在審查並公開與艾普斯坦相關文件的處理方式，持續感到不滿。此舉等同於共和黨人對邦迪作出強烈譴責。

梅絲在社群平台X上發文表示：「美國人民希望就艾普斯坦檔案獲得答案，我們也是。」司法部未立即評論。

邦迪一年前在白宮向保守派網紅分發艾普斯坦文件、卻未包含任何爆炸性內容後引發反彈，使該議題成為川普政府的一大政治難題。邦迪曾為司法部處理檔案的方式辯護，並指控民主黨人利用艾普斯坦檔案轉移外界對川普政績的注意力；然而，最為尖銳的部分批評聲音，卻來自共和黨。

此外，跟艾普斯坦曾是曼哈頓鄰居的盧特尼克，同意到監督委員會作證。

司法部日前公布最新一批艾普斯坦檔案紀錄顯示，盧特尼克先前聲稱跟艾普斯坦關係疏遠已有多年，事實上兩人一直保持聯絡，包括艾普斯坦涉及未成年人士的性犯罪被判刑13個月有期徒刑之後。

檔案內容曝光後，盧特尼克面臨來自日漸沉重的兩黨壓力，要求針對艾普斯坦交情向國會作證。

盧特尼克對Axios新聞網站發表聲明說：「我期待出席委員會。我沒有做錯任何事情，我想要把話說清楚。」

監督委員會3日晚要求蓋茲、高盛集團法務長魯姆勒(Kathryn Ruemmler)、億萬富豪布萊克(Leon Black)與韋特(Ted Waitt)等人，就他們與艾普斯坦之間的往來出席作證。

蓋茲、魯姆勒與布萊克皆迅速同意，與監督委員會進行自願、逐字記錄的訪談。

