川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

快訊

記者陳熙文／華盛頓報導
美國國務卿魯比歐。(美聯社)
美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，這可能使美軍遭到伊朗攻擊，不過美國總統川普3日表示，他之所以做出攻擊的決定是因為他相信伊朗會先攻擊美國，非以色列逼美國出手，魯比歐3日又改口說，美軍發動攻擊是因為可以和以軍聯合作戰，大大增加作戰成功的機率。

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），魯比歐2日在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。此言引發民主黨的批評，認為美軍發動戰爭與否，竟是因第三國來決定。

然而，川普3日又推翻這項說法，川普稱他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定，並表示，他是在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點；川普表示，他不認為是以色列逼美國出手，反倒認為是他逼以色列出手。

魯比歐3日再度赴國會說明伊朗情勢，他在受訪時表示，川普是選擇在伊朗最弱的時刻出手，認為如果美國不現在攻擊伊朗，一年或一年半以後，恐怕沒有人能動得了他們，伊朗就能為所欲為，所以川普才做出攻擊的決定；魯比歐也說，川普決定和以色列聯合作戰，因為這樣給美國最高的成功機會。

魯比歐說，川普之所以選擇主動出擊，因為他得出結論，認為美國不能先被攻擊，指川普不願承受伊朗先發制人的風險，這不但會造成更多傷亡，也影響到美軍行動的效果。

川普 伊朗 民主黨

