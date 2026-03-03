我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

柯林頓：川普曾說與艾普斯坦有過「美好時光」

中央社／華盛頓2日綜合外電報導
前美國總統柯林頓。（路透）
前美國總統柯林頓。（路透）

根據今天公布的影片，前美國總統柯林頓向國會議員表示，現任總統川普曾告訴他，自己過去和性犯罪富豪艾普斯坦有過「美好時光」，但他強調，這段對話未讓他認定川普曾涉入艾普斯坦的不當行為。

路透和法新社報導，在國會眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）錄影證詞中，民主黨籍的柯林頓（Bill Clinton）宣誓後表示，川普（Donald Trump）曾於2002年或2003年一場高爾夫賽事上主動提及艾普斯坦（Jeffrey Epstein）。

柯林頓對委員會說：「不知為什麼，他知道我曾搭乘艾普斯坦的飛機。」根據柯林頓說法，川普說，「你知道，我們這些年一起度過了許多美好時光，但最後卻因為一個房地產交易而鬧翻了」。

柯林頓於2001年卸下總統職位；川普則是2017年才宣誓就職第1個總統任期。

川普自己曾表示，兩人關係破裂，是因為艾普斯坦聘用了在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）工作的年輕女性員工。

柯林頓告訴國會議員說，川普「從來沒有對我說過任何讓我覺得他與艾普斯坦之間有不當行為的話」。

白宮對置評請求尚未立即回應。

柯林頓與川普與艾普斯坦往來的時間點，都在艾普斯坦2008年因勸誘未成年人賣淫而被定罪之前。

兩人均一再表示，未曾看到任何有關人口販運的證據，而且至今也沒有因與艾普斯坦相關的刑事案件遭當局指控。艾普斯坦生前常在紐約、佛羅里達及加勒比海的豪宅設宴，邀請金融及商界名流。

2019年，艾普斯坦再次被捕，在面臨聯邦性販運指控期間於獄中身亡，死因被判為自殺。

根據上週的證詞，柯林頓表示，他是由前財政部長薩默斯（Larry Summers）介紹認識艾普斯坦，薩默斯當時形容艾普斯坦是一名捐款人，願意在柯林頓籌組愛滋病慈善基金期間，協助提供私人飛機讓他和團隊往返世界各地。

柯林頓表示，他曾搭乘艾普斯坦的飛機前往亞洲、非洲及歐洲，也曾從佛羅里達州飛往紐約，但自2003年後即與其他捐款人合作。

柯林頓說：「我認為艾普斯坦是個有趣的人，但我覺得他對我在做的事沒有多大興趣。」

柯林頓表示，他從未與艾普斯坦或其英籍名媛女友、工作夥伴麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）介紹的人有過任何性接觸，但他曾接受一名空服員的頸部按摩，該名空服員事後證實為艾普斯坦案的受害倖存者。柯林頓表示，對於艾普斯坦利用招募按摩師為名，進而對少女伸出魔爪一事，他並不知情。

「我當時並不覺得有什麼異常。實際上我也無法告訴諸位這些年我搭過多少飛機，許多有錢人都會請別人來給我按摩。我去過的許多船上也是如此，他們常常都這樣做。通常我都不會接受。」

柯林頓強調，他從未造訪過艾普斯坦在加勒比海的私人島嶼，也不知道艾普斯坦在他1993年至2001年總統任期內曾17度造訪白宮。

世報陪您半世紀

柯林頓 川普 艾普斯坦

上一則

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

下一則

美攻擊伊朗最新說法 魯比歐：摧毀導彈與海軍能力 並非推翻政權

延伸閱讀

捲淫魔案形象重創 柯林頓夫婦黨內支持度大不如前

捲淫魔案形象重創 柯林頓夫婦黨內支持度大不如前
柯林頓為艾普斯坦案作證：我沒有做錯任何事

柯林頓為艾普斯坦案作證：我沒有做錯任何事
共和黨議員聽證會上偷拍照還外流給網紅 喜萊莉一度中止作證

共和黨議員聽證會上偷拍照還外流給網紅 喜萊莉一度中止作證
34年前救了柯林頓選情 喜萊莉這回作證再次「力挺丈夫」

34年前救了柯林頓選情 喜萊莉這回作證再次「力挺丈夫」

熱門新聞

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
霍金被拍到與兩名比基尼女子合影，家屬表示二女是霍金的長期看護。(摘自司法部網站)

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

2026-02-25 20:17
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
國防部長赫格塞斯要求Anthropic在期限前開放AI技術供合法軍事用途，否則將失去五角大廈合約。（美聯社）

赫塞斯：Anthropic若不開放AI就滾 不排除動用國防生產法

2026-02-24 20:55
伊朗革命衛隊11日舉行成立47周年紀念時展示飛彈。（路透）

中擬賣伊朗最強超音速反艦飛彈 恐威脅美軍 白宮回應了

2026-02-24 19:37
聯邦醫療服務中心主任奧茲(Mehmet Oz)針對俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)提出改革方案。(美聯社)

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

2026-02-26 09:21

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套