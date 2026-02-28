我的頻道

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

捲淫魔案形象重創 柯林頓夫婦黨內支持度大不如前

編譯俞仲慈／綜合報導
喜萊莉柯林頓2024年出席民主黨全國代表大會，還是重量級嘉賓。(路透)
前總統柯林頓夫婦因捲入已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，被迫出席聽證會作證，儘管極力否認與艾普斯坦的關係，但形象早已受創，在民主黨內支持度也大不如前。

今日美國報(USA Today)報導，十年前、前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)在2016年獲得民主黨總統大選提名時，支持者高度寄望她將成為史上首位美國女總統。

不料十年後，因為捲入艾普斯坦(Jeffrey Epstein)檔案，數周以來，有為數不少的民主黨人準備在眾院發起一輪投票譴責柯林頓夫婦，加上眾院監督委員會共和黨主席柯默(James Comer)揚言以藐視國會罪法辦，柯林頓夫婦被迫同意於本月26日和27日進行閉門作證。

前總統柯林頓2024年出席民主黨全國代表大會，還是重量級嘉賓。(路透)
聯邦眾院監督委員會首席民主黨議員加西亞(Robert Garcia，加州)強調：「我們會和任何人談話，無論他是民主黨人或共和黨人，無論他或她擁有多少財富，無論他或她的地位有多崇高，我們想和任何人談話，我們很高興來到這裡。」

喜萊莉26日出席聽證會前，一群較年輕的國會民主黨議員站在大樓外，強調雖然沒有證據顯示她認識艾普斯坦，他們仍希望傳達政治中立的訊息。

當喜萊莉深陷政治圍剿之際，她2016年總統大選競選搭檔、聯邦參議員凱恩(Tim Kaine，維吉尼亞州)卻作壁上觀：「我手頭工作已經夠忙了，我不會干涉眾院運作，他們想做什麼、就做什麼，我不為此煩惱。」

至於前總統柯林頓與艾普斯坦以及身分不明女子的合照，被司法部公布並廣為流傳後，儘管柯林頓一再否認知情或涉及任何不當行為，但迫於壓力也得乖乖出面作證。

不過有民主黨人質疑鎖定柯林頓夫婦是共和黨轉移注意力的政治操作，以掩蓋艾普斯坦與川普的關係，民主黨籍聯邦眾議員沃金肖(James Walkinshaw，維吉尼亞州)指出：「沒有任何跡象表明前國務卿喜萊莉知道艾普斯坦罪行，一點也沒有。」並強調：「我擔心今天這裡只是一場政治秀，也是共和黨人長期癡人說夢話的一部分，他們就想把喜萊莉關進監獄。」

