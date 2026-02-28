不願看到柯林頓為淫魔案作證 川普：委員會更想傳喚我

川普說他並不樂見柯林頓出席國會聽證會，因為「他們更想逼我作證」。(路透)

川普 總統27日表示，並不樂見前總統柯林頓 (Bill Clinton)被要求就已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)案件閉門作證，因這會使川普被追究得更緊迫。眾院監督暨政府改革委員會(Committee on Oversight and Government Reform)共和黨主席柯默(James Comer)則透露，柯林頓表示是否傳喚川普，由委員會成員決定。

綜合媒體報導，川普在離開白宮前往德州前對記者說：「我不喜歡看到柯林頓作證，他們追殺我可比這狠多了…說實話，我喜歡他，也不想看到他作證。」

川普近來在談及柯林頓在艾普斯坦檔案的牽連時語氣較為緩和，本月稍早受訪時還說，有人追究這位前總統讓他感到「不舒服」。

柯林頓被問到川普應否作證，他回答說，這是議員們該做的決定。(美聯社)

無論是柯林頓夫婦還是川普，都未被執法部門指控在艾普斯坦事件中有刑事不法行為。但這位前總統與現任總統都曾與他有交往，並且在司法部關於艾普斯坦的檔案中多次被提及。

有線電視新聞網（CNN）柯林頓夫婦在監督委員會作證，可能對共和黨造成反效果。首先，他們的參與為艾普斯坦事件提供了新的關注點，而白宮幾個月來一直試圖平息此事卻未成功。

此外，柯林頓夫婦的證詞引出了令人不舒服的類比，可能讓川普及其核心圈感到尷尬。例如，如果要求作證的標準是在艾普斯坦檔案中被提到，那麼為什麼在檔案中同樣被提到的知名共和黨人士卻沒有被傳喚到委員會？商務部長 盧特尼克（Howard Lutnick） 描述過去與艾普斯坦的互動，但司法部公布的檔案與他的說法不符合。然而，他迄今尚未收到與柯林頓夫婦相同的傳票。

在前總統柯林頓出席國會閉門聽證的會場外，當地民眾舉牌抗議，要求川普傳訊作證。(美聯社)

柯林頓過去與艾普斯坦的接觸無疑會引起委員會關注。但如果川普在檔案中多次被提及，卻沒有被要求宣誓作證，這豈不是雙重標準嗎？

柯默27日告訴記者，柯林頓對委員會成員表示，是否傳喚川普作證「由你們決定」。