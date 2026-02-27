法官裁定「遣返無證客到第三國違憲」 下令暫緩實施15天

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
川普政府將無證移民遣返到第三國的政策，25日遭法官裁定違憲。圖為犯有重罪的無證移民去年被遣返。(路透)
川普政府將無證移民遣返到第三國的政策，25日遭法官裁定違憲。圖為犯有重罪的無證移民去年被遣返。(路透)

波士頓聯邦法院法官墨菲(Brian E. Murphy)25日裁定，川普政府將無證移民遣返到第三國的政策違憲。裁決同時指出，政府必須給予無證移民更多時間，能對遣返回國之後可能面臨立即危險提出合法申訴。

華盛頓郵報分析，法官裁決恐讓川普政府較難把無證客驅逐到不是母國的其他國家。民主黨參議員本月公布報告說，川普政府去年花了4000多萬元，將數百移民遣送到24個非母國的國家。

墨菲這道最終裁決，讓移民和海關執法局(ICE)2025年春季發布的一份政策備忘錄失效。備忘錄允許移民執法人員能在最短六小時的提前通知時間，就把無證移民遣返到不是祖國的第三地。

移民專家指出，政府機關為了加速落實川普總統的大規模遣返計畫，許多無證移民已經被送往第三國，裁決出爐後將讓遣送第三國的措施難以廣泛運用。

裁決書寫道，政府把移民驅逐到任何第三國之前，必須給予「具有實質意義的通知」(meaningful notice)，並讓移民有時間能夠針對遣送到特定國家提出異議。

墨菲指出，政府執行政策只以含糊不清的「保證」(assurances)為根據，聲稱移民抵達第三國之後並不會受到迫害或傷害。

墨菲寫道，新政策聲稱要取代國會授權的保護措施，卻因為諸多原因而不符合正當法律程序(due process)，「根本沒有人真正了解所謂的保證到底為何」。

裁決書裡並未規定政府在遣返之前，要提前多少時間通知。

墨菲下令裁決暫緩實施15天，允許川普政府上訴。川普政府律師則說，非常可能提出上訴。

去年春天，墨菲核准對第三國遣返政策的集體訴訟得以進行。訴訟期間，墨菲暫時禁止川普政府在未發布書面通知、未讓移民對遣返提出申訴的情況下進行驅逐。不過，墨菲的臨時禁止令後來被最高法院推翻，川普政府則迅速恢復第三國遣返行動。

