勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普：有病、智商低

首名亞裔女性 林凱倫獲任紐約州高院上訴法庭法官

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普反擊：有病、智商低

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
影星勞勃狄尼洛敦促美國民眾「抵抗」總統川普政府。（美聯社）
影星勞勃狄尼洛敦促美國民眾「抵抗」總統川普政府。（美聯社）

影星勞勃狄尼洛敦促美國民眾「抵抗」總統川普政府。川普今天反擊，批評這位影壇傳奇人物「病態又瘋癲、智商極低」。

法新社報導，現年82歲，曾主演「計程車司機」（Taxi Driver）、「教父」（The Godfather）等經典電影的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）向來直言不諱批評川普。他去年在坎城影展（Cannes Film Festiva）獲頒終身成就獎時，致詞時還猛批這位總統「庸俗」。

川普在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文表示：「川普精神錯亂症患者勞勃狄尼洛，又一個病態而且瘋癲的人，我認為他智商極低，對自己言行毫無自覺，其中有些行為根本就是嚴重的犯罪！」

他在同一篇貼文中也攻擊民主黨籍聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar）和特萊布（Rashida Tlaib）。

勞勃狄尼洛先前在23日播出的Podcast節目中批評川普說：「大家必須團結起來把他們趕走，重新步上正軌…我們國家正在被川普毀掉，沒人知道他到底有什麼理由，根本有病。」

「大家必須抵抗、抵抗、抵抗、抵抗、抵抗。這是唯一的辦法。」

川普 眾議員

川普回鍋掀出走潮？美國公民以創紀錄速度離開 解析「落腳海外」原因

台灣台積電。（美聯社）

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

2026-02-24 07:10
美國總統川普21日在白宮出席州長晚宴。（路透）

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

2026-02-22 09:45
美國總統川普20日在華府白宮舉行記者會，回應最高法院裁定他加徵關稅逾越職權一事。(路透)

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

2026-02-21 03:00
大法官羅伯茲（坐者左起）、凱根、卡瓦諾、巴瑞特24日出席國情咨文。(路透)

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

2026-02-24 23:37
川普總統20日在白宮出席記者會。(路透)

川普怒課全球15%關稅唯2國逃過一劫 各國反應一次看

2026-02-21 19:49
川普總統美東24日晚間9時，發表他第二任期的首場國情咨文。(美聯社)

川普國情咨文一次看 演說107分鐘超越去年

2026-02-24 22:25

