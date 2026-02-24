數十名民主黨議員缺席抵制 川普國情咨文場外兩路對打

部分抵制川普國情咨文的人士裝扮成「青蛙」走訪國會大廈。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)、國會山莊報(The Hill)24日報導，預計將有數十名民主黨 人抵制川普總統今晚9時的國情咨文演說，另有部分人士選擇在附近舉辦對抗活動，而非如近年般在國會議場內舉標語抗議。

民主黨籍眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)上周在記者會向黨團提出兩個選項：要嘛出席時以沉默表達抗議，要嘛就是乾脆不出席。

紐約州國會眾議員 歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)的發言人表示，她不會出席國情咨文。

亞利桑納州民主黨參議員 加列戈(Ruben Gallego)也在社群影片中表示不會出席，他說：「比起坐在那裡兩小時聽取謊言，我有更具生產力的事可以做。」

民主黨目前已規畫兩場「對打式」活動，第一場名為「沼澤咨文」(State of the Swamp)，將於晚間7時在國家記者俱樂部舉行，預計有多名國會議員與媒體名人發言，如勞勃狄尼洛(Robert De Niro)，並鼓勵與會者穿著「青蛙」造型服裝出席。

明尼亞波利斯市長佛雷(Jacob Frey)和芝加哥市長強森(Brandon Johnson)預計與會，兩人過去因反對川普對無證移民的強力執法行動，多次與其交鋒。

第二場活動「人民的國情咨文」(People's State of the Union)將於晚間8時在國家廣場登場，預計出席者包括加州聯邦參議員謝安達(Adam Schiff)、麻州參議員馬基(Ed Markey)、俄勒岡州參議員默克利(Jeff Merkley)、康乃狄克州參議員墨菲(Chris Murphy)、明尼蘇達州參議員史密斯(Tina Smith)、馬里蘭州參議員范霍倫(Chris Van Hollen)，以及華盛頓州眾議員賈亞帕爾(Pramila Jayapal)等。

加州民主黨國會眾議員康納(Ro Khanna)長期主導要求公開艾普斯坦檔案，他將邀請其中一名受害者海莉・羅布森(Haley Robson)作為來賓。

不過，仍有部分民主黨人決定出席國情咨文，康乃狄克州參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)向媒體表示，他會到場，因為「我認為當面對質很重要」。

布魯曼索說：「我不會讓他把我嚇出會場，我會以適當方式表達抗議，當然包括沉默在內。我想其他人也會用各自方式表達不同意或不滿。」

德州民主黨眾議員格林(Al Green)去年在川普向國會聯席會議發表演說時，起身高聲抗議，隨後被護送離場，其他民主黨人則透過舉標語、穿著白衣等方式表達抗議。

