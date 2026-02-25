我的頻道

紐約舊雪未消26日或再迎新雪 今轉晴回溫清雪總動員

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普24日在國會發表國情咨文演說。（路透）
美國有線電視新聞網（CNN）25日發布民調機構SSRS執行的民調，顯示美國川普總統24日在國會的國情咨文演說獲得大部分觀眾好評；這些觀眾多為共和黨支持者。

CNN報導，將近3分之2觀眾說，對川普這次演說的反應至少還算正面，反應「非常正面」的有38%。這略遜於川普去年在國會演說獲得的反應，也低於CNN民調中，川普第一任期幾次演說的數字，而與前總統拜登任期最後一年的數字相近。

這群觀看24日川普演說的觀眾中，共和黨支持者的占比，相較在大眾間的占比高出約13個百分點。

美國總統的國會演說通常獲得觀眾好評，因為這類演說會吸引基本上支持總統的觀眾，與執政黨立場一致的程度高於公眾。自柯林頓時代以來，CNN每年大多會做類似民調，結果顯示觀眾反應一向正面。

川普這次演說也似乎激勵部分觀眾。演說前的調查中，54%受訪者說，相信川普的政策將引領美國走向正確方向；演說結束後，對同一群人的調查顯示，該比率增至64%。演說前，認為川普施政的優先事項正確的比率為44%，演說隨後增至54%。

在演說前調查，大多數觀眾都說，最想聽到川普討論經濟和生活成本問題。但45%觀眾認為，根據川普這次演說，川普對該問題關注度太少，53%則認為川普對該問題的關注度沒問題。

觀眾對川普處理關稅的方式是恰當運用權力或越權，意見大致各占一半。另外，31%的觀眾對川普使生活成本更親民的能力表示非常有信心，29%說有點信心，40%沒信心。

演說結束後，62%觀眾表示，川普的經濟和移民政策都將使國家朝著正確的方向發展。少數不滿川普在移民議題關注度的觀眾，更傾向於認為他過度關注（38%），而非關注不足（6%）。

45%的觀眾說，對川普能好好領導美國很有信心；43%說，對川普能負責任的使用美國軍力很有信心；38%說，對川普能就伊朗問題做出正確決定很有信心。

國情咨文雖長期被視為總統扭轉公眾對其政績看法的機會，但從歷史來看，國情咨文不太可能對川普在美國的支持率產生很大影響。尤其是近幾年，年度國情咨文很少能大幅轉變總統在美國民眾間的支持率。

在川普這次演說前幾天，CNN對美國公眾的民調顯示，川普的支持率為36%。

川普想課全球15%關稅 仍有適法性問題
傳川普政府擬要求銀行收集「公民身分」資訊
川普國情咨文 學者：若充滿情緒動員 只是為期中選舉暖身
川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

