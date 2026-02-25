川普國情咨文 學者：若充滿情緒動員 只是為期中選舉暖身

山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（本報資料照片）

川普 總統美東時間24日發表國情咨文演說，山姆休士頓大學政治系副教授翁履中說，若整場演說充滿掌聲點、敵我對立與情緒動員，但對物價可負擔性、關稅 後果、外交風險、社會撕裂的成本缺乏承認，就是一場為期中選舉暖身的政治秀，而台灣應緊盯晶片與供應鏈是否被放進「誰占了美國便宜」的內政動員框架。

翁履中表示，這場國情咨文對川普而言不是單純的施政回顧，而是把「期中選舉前的政治敘事」一次打包。首先看的是經濟段落的「責任歸因」與「交付承諾」，川普一定會談經濟，也一定會說他讓美國更強，更偉大，但川普是否會承認選民生活成本痛感仍在？若是如此，代表白宮 選擇用話術包裝是顧基本盤的策略；相反地，如果把可負擔性講得更細，提出可被檢驗的時間表或政策槓桿，代表共和黨幕僚意識到，白宮要認真思考如何搶回中間選民的信賴。

翁履中指出，第二個必看是關稅與貿易的「替代方案」是什麼？要看川普打算怎麼繞過違法問題？靠什麼法律授權？範圍多大？節奏多快？因為關稅不是口號，而是會回到每天價格體感，還會牽動市場信心與企業投資。如果他宣布更激進、更全面、更快的用現有貿易法規來施加臨時關稅，那意味著白宮要用短期價格壓力換取政治動員與談判籌碼；如果改成更精準的產業關稅、搭配豁免與談判窗口，那代表他在選舉與經濟之間做了更務實的平衡。

另外，翁履中表示，第三個要看的是移民與治安是否從政策走向社會撕裂。川普勢必高調談邊境、遣返、治安，但川普是否會把近期執法爭議，如街頭衝突、誤抓、過度執法造成的反彈，當成「必要代價」而加碼？還是會試圖降溫避免推走搖擺選民？

翁履中指出，第四則是外交段落是「和平承諾」還是「交易式施壓」，國情咨文裡的外交通常是內政化，會聽到中東、伊朗、委內瑞拉、烏克蘭、北約、格陵蘭等，但要抓住核心訊號川普到底要盟友付更多錢、要對手上談判桌、還是要用軍事行動展示決斷？

翁履中分析，如果川普把海外行動直接連到油價、能源、移民、供應鏈，代表他要把外交變成可投票的生活題目；但如果川普強調「快速軍事行動」而缺少真正可落實的政治目標，那代表「結束無止境戰爭」的承諾其實川普已經知道不可行，預期美國對外採取行動的風險可能會更高。

翁履中也點出，台灣最該盯緊的晶片與供應鏈會不會被放進「誰占了美國便宜」的內政動員框架，川普若在演說中談到晶片、製造回流、補貼、關稅，你要注意他的用詞是合作還是指控。一旦措辭走向道德化的指責，科技合作共創利益的關係，就可能被錯置成經貿競爭，而不是安全夥伴。