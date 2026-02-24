川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普總統24日晚間在國會發表國情咨文演說。（美聯社）

川普 總統24日發表國情咨文演說，針對最高法院日前裁定關稅 措施違憲一事強硬回應，重申將改採其他法律途徑持續課徵關稅，且不會尋求國會批准。紐約時報報導，川普當著在場大法官 的面批評裁決「令人遺憾」且「大錯特錯」，在場大法官神情冷靜，毫無變化。

川普在演說中聲稱，關稅政策帶動股市大漲，並表示在最高法院推翻其援引緊急法律課徵關稅的做法後，政府將提出「比以前更強而有力的解方途徑」，持續推動關稅政策。不過紐時指出，川普過去多次重大關稅宣布反而曾引發市場下跌。

值得注意的是，川普這次雖公開批評最高法院判決，但未像上周裁決出爐時那樣，對特定大法官發動激烈人身攻擊。

根據CNN報導，首席大法官羅伯茲（John Roberts）與大法官卡根（Elena Kagan）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）都出席這場演說，其中羅伯茲、卡根與巴瑞特均曾在該案裁決中認定對等關稅違憲。

紐時形容，大法官在聽到川普談論關稅時「紋風不動」，表情平靜、幾乎沒有變化。

川普表示，他的關稅收入可大幅取代所得稅，作為聯邦政府財源。紐時指出，這不僅在數學上難以實現，而且原本由高所得者負擔較多的所得稅，變成由所有消費者共同負擔的關稅，形同把稅負由富人轉向較貧困階層。

川普也強調，既然政府將持續實施已加徵的全球關稅，代表「不需要國會採取行動」。這番說法也凸顯白宮傾向以行政權主導關稅政策，而非交由國會立法處理。

此外，川普在演說中再度宣稱，自重返白宮以來他已為美國爭取到18兆美元投資。不過CNN事實查核指出，這項說法與白宮官網數字不符。依白宮網站公布的本任期「重大投資公告」，金額為9.7兆美元。

CNN仍認為該數字明顯灌水，原因在於白宮將數兆美元內容模糊的承諾一併計入，其中部分談的是雙邊貿易或經濟交流，並非對美投資，另有一些僅是籠統表述，甚至稱不上正式承諾。