傳川普政府擬要求銀行收集「公民身分」資訊

打擊洗錢犯罪又有新手段，川普政府要求銀行收集客戶身分資料，令金融業者感到為難。圖為財政部大樓。（美聯社）

川普政府打擊非法移民 又出新招。知情人士透露川普政府正在考慮一項行政命令或其他措施，將要求銀行收集客戶的公民身分資訊，該措施目前主要由財政部審查中，最終可能要求銀行向希望在美國開設銀行帳戶的新舊客戶提供以往不需要提供的證件，例如護照 。

新舊客戶恐需提供護照等證件 白宮 ：未經宣布都屬猜測

華爾街日報、華盛頓郵報報導，根據「了解你的客戶」(KYC)規則，美國的銀行必須收集客戶的某些資訊以防範洗錢和犯罪活動，這些資訊通常包括護照和社會安全號碼，但規定並未明確要求銀行收集公民身分資訊，銀行通常也不會將此類資訊分享給政府。美國法律並未禁止銀行為非公民開設帳戶。

目前尚不清楚該命令僅要求銀行收集更多關於客戶的資訊，還是會更進一步關閉那些未提供額外證件的帳戶；大約一半的美國人口並沒有辦護照。銀行高層和業內專家擔心，潛在的新證件要求將成為在美國獲得金融服務的新障礙。白宮發言人德賽(Kush Desai)表示，任何未經白宮正式宣布的潛在政策制定報導，都是毫無根據的猜測。

知情人士透露，政府正在考慮的途徑之一，是讓財政部的金融犯罪執法網(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)收集相關資訊。FinCEN負責執行美國的反洗錢和反恐怖主義融資法律，這些法律是要求驗證客戶身分的基礎，並要求銀行標記大額現金交易或其他可疑交易。

去年明尼蘇達州爆出涉及數十名索馬利亞裔移民的福利詐欺案，今年1月FinCEN便發布命令要求明州兩個郡的銀行和匯款機構，只要是超過3000元的海外交易，便應上報相關資訊，遠低於通常為1萬元的門檻。

美國的反洗錢法「銀行保密法」(Bank Secrecy Act)賦予FinCEN一定的自由裁量權，可以決定銀行必須收集哪些文件或資訊來驗證客戶身分，若要改變這項要求，FinCEN可能需要經過正式的規則制定程序。這也並非川普政府想透過其他機構的資訊來監控移民的唯一企圖，華盛頓郵報便曾報導，社安局分享國籍與移民資訊給移民執法官員。

而同時負責監管FinCEN和財政部經濟制裁項目的官員可能即將離職。據幾位政府官員透露，去年7月甫被任命為負責恐怖主義和金融情報的副部長赫爾利(John K. Hurley)，目前是某大使職位正被考慮的人選。