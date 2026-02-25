歷任總統國情咨文演說不留情 大法官湯瑪斯、艾里托不再出席

大法官湯瑪斯（右）表示，近來的國情咨文傾向黨派化，讓法官坐在那裡感到不舒服；艾里托（左）曾被前總統歐巴馬當場批評，這兩位大法官都不再參加總統的咨文演說。（路透）

首席大法官 羅伯茲(John Roberts)自從2005年獲得任命進入最高法院以來，出席了每一場國情咨文 ，24日晚間羅伯茲坐在國會最前排聆聽演說時，面對的將是關稅政策上周遭最高法院推翻而感到不悅的川普 總統。

川普23日在社群媒體發文寫道：「我們無能的最高法院幫那些做錯事的人辦了件好事，他們應該為此感到丟臉。」川普寫道，法院的表現「完全缺乏尊重」。

最高法院20日以6票對3票推翻川普關稅政策，裁定川普徵收關稅手段違法。羅伯茲與在川普第一任內獲得提名的保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特(Amy Coney Barrett)均投票反對關稅。川普在當天稍後的記者會上，批評投票反對關稅的大法官「非常不愛國、對憲法不忠」。

總統在國情咨文直接點名批評最高法院或大法官，在美國歷史上雖然罕見，但不是沒有前例。

前總統拜登任內最後一次國情咨文演說便批評羅伯茲與保守派大法官，因為最高法院推翻保障墮胎權益的1973年重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)。

前總統歐巴馬任內也曾因為「聯合公民訴聯邦選舉委員會案」(Citizens United v. Federal Election Commission)放寬選舉資金限制的判決，在國情咨文演說裡批評保守派大法官。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)被媒體鏡頭拍到搖著頭並低聲說「這不是真的」，後來艾里托再也不曾參加國情咨文演說。

1991年獲得任命的保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)，2006年之後沒再參加國情咨文演說。湯瑪斯2010年接受媒體訪問時說，國情咨文演說變得黨派色彩分明，「對坐在那裡的法官來說，非常不舒適」。

美國廣播公司(ABC)報導，消息人士說，自由派大法官凱根(Elena Kagan)、保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)都堅持必須出席國情咨文，展現對法院身為體制機構的支持。

過去一年來，雖然大法官們多次做出對川普有利的判決，川普仍常抨擊最高法院及羅伯茲。

多年來，許多大法官都形容出席國情咨文演說是一種高度壓力、極不自在的經驗，一方面希望以國家團結的精神代表司法機構出席，另一方面又必須避免任何可能被視為帶有政治偏向的形象。