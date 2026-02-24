安德魯之後…捲淫魔案 英前駐美大使曼德森被捕

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
英國前駐美大使曼德森因涉淫魔艾普斯坦案，23日被英國警方帶走查問。(美聯社)
英國前駐美大使、工黨重量級人物曼德森(Peter Mandelson)捲入淫魔艾普斯坦案，英國警方指他涉嫌「公職人員行為失當」帶返警察局查問，目前尚未起訴。這是繼前王子安德魯之後，又一英國權貴遭警方逮捕。

綜合美聯社等媒體報導，倫敦大都會警察局23日表示，「警方在北倫敦一處住所拘捕一名72歲男子，他涉嫌瀆職」。警方未公布涉案男子姓名，但英國傳媒確認為曼德森。

在美國司法部今年1月解密數百萬頁艾案文件後，倫敦大都會警察局本月初已經通報，由於曼德森涉嫌在擔任駐美大使公職期間有不當行為，已對他啟動調查。「不當行為」是他涉嫌15年前曾向艾洩漏敏感的政府資訊，並不涉及任何性犯罪行為指控。

在警方逮捕曼德森前四天，前王子安德魯同樣因涉嫌瀆職而遭拘留問話12個小時。

曼德森曾在多屆工黨政府擔任要職，但同樣備受爭議，由於涉及商業活動、濫用職權而兩次辭去內閣職務。在現屆施凱爾(Keir Starmer)政府2024年7月上台後，獲委任為駐美大使，直到去年9月因與艾普斯坦電郵曝光，遭施凱爾首相撤職。電郵顯示，艾普斯坦於2008年因性侵未成年人被定罪後，曼德森仍與他保持密切往來。

解密文件裡揭出更多兩人之間的爆炸性內幕，曼德森除稱艾普斯坦為「我最好的朋友」外，還在2009年擔任政府高級部長期間，向艾普斯坦提供敏感的、可能影響國際金融市場趨勢的政府訊息。

這些資訊包括英國在2008年全球金融危機後，如何籌集資金的政府內部報告，其中包括出售政府資產。

英國警方隨後展開刑事調查，搜查曼德森位於倫敦及英國西部的兩處大宅蒐證。

曼德森事件進一步燃燒英國政壇，施凱爾因為委任他為駐美大使被指用人不當，今個月初面對黨內逼宮壓力，保守黨也考慮提不信任動議，但他堅拒下台。

