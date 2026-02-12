墨西哥毒梟無人機闖入 德州艾爾帕索關領空10天又取消

德州艾爾帕索機場10日晚間宣布關閉，11日又取消前令。圖為旅客11日在空蕩蕩的大廳候機。(美聯社)

靠近美墨邊境的德州 艾爾帕索(El Paso)領空10日晚突然宣布關閉十天，但禁航令公布短短幾小時後便取消，白宮、五角大廈與運輸部長達菲(Sean Duffy)11日都表示，墨西哥毒梟集團的無人機 闖入德州上空，美方有必要做出軍事回應，FAA因此關閉領空。不過，美聯社報導，消息人士說，五角大廈想要測試以雷射擊落毒梟集團無人機，但主張應確保商業航班安全的聯邦航空管理局(FAA)卻有不同意見，被迫關閉領空。

FAA於10日深夜宣布，基於「特殊安全原因」(special security reasons)，德州艾爾帕索(El Paso)領空將關閉十天，全面禁止從艾爾帕索起飛、降落的所有班機，如果違反禁航令，美國政府可能動用「致命武力」(deadly force)，緊急因應安全威脅。

禁航區涵蓋艾爾帕索國際機場(El Paso International Airport)周邊11哩半徑範圍，新墨西哥州 聖塔特雷莎(Santa Teresa)也包括在內，但不包括墨西哥領空。禁航令於山區標準時間(MST)2月10日晚間11時30分生效，直到20日晚間11時30分，禁止飛航高度1萬8000呎以下的飛機飛行。艾爾帕索國際機場表示，FAA禁航令適用對象包括商業、貨運及一般航空，受到影響旅客應與航空公司洽詢。

共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)說，在美墨邊境生活與工作的民眾，對於犯罪組織的無人機，其實早就見怪不怪。

風險緩解機構「SOS緊急醫療救援組織」(SOS International)資深安全顧問戴維斯(Rich Davis)說，特定飛機或航空公司受到威脅，通常是以安全措施隔離風險，不是關閉整個機場。

2025年1月，美國航空(American Airlines)班機與陸軍黑鷹直升機(Black Hawk)在華府附近上空相撞造成67人死亡的空難事件，曝露了FAA與五角大廈之間缺乏協調的問題。

曾是陸軍直升機飛行員的民主黨伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)說，這次關閉領空事件正是川普政府各部門之間普遍缺乏協調的最新實例。