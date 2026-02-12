我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲隔2年半訪中被問淫魔案 他稱往來「是種錯誤」

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

墨西哥毒梟無人機闖入 德州艾爾帕索關領空10天又取消

記者顏伶如／綜合報導
德州艾爾帕索機場10日晚間宣布關閉，11日又取消前令。圖為旅客11日在空蕩蕩的大廳候機。(美聯社)
德州艾爾帕索機場10日晚間宣布關閉，11日又取消前令。圖為旅客11日在空蕩蕩的大廳候機。(美聯社)

靠近美墨邊境的德州艾爾帕索(El Paso)領空10日晚突然宣布關閉十天，但禁航令公布短短幾小時後便取消，白宮、五角大廈與運輸部長達菲(Sean Duffy)11日都表示，墨西哥毒梟集團的無人機闖入德州上空，美方有必要做出軍事回應，FAA因此關閉領空。不過，美聯社報導，消息人士說，五角大廈想要測試以雷射擊落毒梟集團無人機，但主張應確保商業航班安全的聯邦航空管理局(FAA)卻有不同意見，被迫關閉領空。

FAA於10日深夜宣布，基於「特殊安全原因」(special security reasons)，德州艾爾帕索(El Paso)領空將關閉十天，全面禁止從艾爾帕索起飛、降落的所有班機，如果違反禁航令，美國政府可能動用「致命武力」(deadly force)，緊急因應安全威脅。

禁航區涵蓋艾爾帕索國際機場(El Paso International Airport)周邊11哩半徑範圍，新墨西哥州聖塔特雷莎(Santa Teresa)也包括在內，但不包括墨西哥領空。禁航令於山區標準時間(MST)2月10日晚間11時30分生效，直到20日晚間11時30分，禁止飛航高度1萬8000呎以下的飛機飛行。艾爾帕索國際機場表示，FAA禁航令適用對象包括商業、貨運及一般航空，受到影響旅客應與航空公司洽詢。

共和黨德州聯邦眾議員龔薩雷斯(Tony Gonzales)說，在美墨邊境生活與工作的民眾，對於犯罪組織的無人機，其實早就見怪不怪。

風險緩解機構「SOS緊急醫療救援組織」(SOS International)資深安全顧問戴維斯(Rich Davis)說，特定飛機或航空公司受到威脅，通常是以安全措施隔離風險，不是關閉整個機場。

2025年1月，美國航空(American Airlines)班機與陸軍黑鷹直升機(Black Hawk)在華府附近上空相撞造成67人死亡的空難事件，曝露了FAA與五角大廈之間缺乏協調的問題。

曾是陸軍直升機飛行員的民主黨伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)說，這次關閉領空事件正是川普政府各部門之間普遍缺乏協調的最新實例。

紐約時報報導，FAA官員私下表示，國防部想從布利斯堡(Fort Bliss)陸軍基地使用反無人機新技術，卻沒給航管官員足夠時間評估對航業航班的安全風險，FAA被迫10日晚間宣布關閉艾爾帕索上空。

德州艾爾帕索機場10日晚間宣布關閉，11日又取消前令。圖為航班動態表上仍有航班取...
德州艾爾帕索機場10日晚間宣布關閉，11日又取消前令。圖為航班動態表上仍有航班取消。(歐新社)

德州 無人機 新墨西哥州

上一則

川普遭打臉 文件曝20年前早知淫魔惡行「他令人作嘔」

下一則

控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職

延伸閱讀

為和平而走 19名僧侶從德州出發 行腳15周終抵目的地華府

為和平而走 19名僧侶從德州出發 行腳15周終抵目的地華府
德州空域關閉後又突然解除…今日5件事

德州空域關閉後又突然解除…今日5件事
德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 稱墨毒梟無人機侵入

德州艾爾帕索機場空域關閉又突解除 稱墨毒梟無人機侵入
白宮：墨販毒集團無人機闖美領空 德州空域關閉令解除

白宮：墨販毒集團無人機闖美領空 德州空域關閉令解除

熱門新聞

密西根州底特律一塊標誌引導車輛前往連接底特律與加拿大安大略省溫莎的「侯艾國際大橋」，攝於10日。(路透)

川普嗆封美加邊境大橋 加國總理卡尼：經費我們出、所有權本就對半

2026-02-10 20:42
美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

2026-02-10 19:18
圖為美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

與川普通話 習近平：台灣是中美最重要議題 美須慎重處理

2026-02-04 11:25

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃