「現在才剛開始」3移民官國會聽證 拒為ICE殺人道歉

海關與邊境保護局局長史考特(左)、公民與移民服務局局長埃德洛(中)、和移民及海關執法局代理局長里昂斯(右)，10日出席眾院國土安全委員會的聽證會。(美聯社)

美國移民及海關執法局(ICE ) 在嚴厲打擊非法移民 過程中使用武力，引發各地抗議川普政府，尤其是在明尼亞波利斯兩名公民遭槍殺後，ICE更成為眾矢之的，促成國會眾院國土安全委員會舉行聽證會展開問責程序，出席作證的三名國土安全部官員拒為ICE行為道歉，並稱執法行動只是開始，不會被嚇倒。

綜合政治網媒POLITICO、美聯社等報導，聽證會10 日舉行，歷時約三個半小時，傳召了 ICE 代理局長里昂斯(Todd Lyons)、海關與邊境保護局(CBP)局長史考特(Rodney Scott)以及公民與移民服務局(USCIS)局長埃德洛(Joseph Edlow)。

這是自國土安全部去年獲國會巨額撥款加強移民執法以來，三名移民執法部門首長首次在國會作證。民主黨議員試圖利用聽證會向川普政府施壓，要求在移民執法過程提高透明度及問責制。

委員會的資深民主黨人湯普森(Bennie Thompson)聲稱此次聽證會是「算總帳的開始」，「每個美國人都為此感到憤怒」，認為國土安全部長諾姆應承擔責任。

不過里昂斯一開始發言時已拒絕為ICE探員的行動道歉，強調「現在僅是開始」，同時「我要向所有以為可以嚇倒我們的人發出警告：你們會失敗」。

里昂斯指責民主黨議員及抗議者發表煽動言論，指這些言論會危及執法人員的安全。他多次拒絕就古德(Renee Nicole Good)及普雷蒂(Alex Pretti)兩人被殺事件直接置評，強調他的人員不會因此而退縮。他與史考特同樣表示，在槍擊事件中，ICE人員遵循了標準作業程序。

在聽證會上，三人與民主黨人爆發激烈交鋒，民主黨人將ICE執法行動比作納粹德國，並質疑三人將如何受到國民評價。場面異常激烈下，委員會共和黨主席加巴里諾(Andrew Garbarino) 要不時敲槌恢復秩序。

共和黨人一方也罕見抨擊ICE，來自德州的眾議員麥考爾(Michael McCaul) 說，邊境巡邏隊指揮官博維諾(Gregory Bovino)是導致局勢緊張升級的罪魁禍首，尤其是在明尼亞波利斯。

但是多數共和黨人仍支持移民執法，他們把焦點重新轉回拜登時期的政策，指這些政策讓大量移民得以進入美國；並表示川普政府封堵美墨邊境，正結束美國移民制度中的「無法無天」狀態。