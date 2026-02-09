我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿加拿大靠攏中國 川普要求美加跨境大橋分一半權益

商務部長盧特尼克與艾普斯坦往來曝光 國會議員轟快下台

商務部長盧特尼克與艾普斯坦往來曝光 國會議員轟快下台

編譯季晶晶／即時報導
美國商務部長盧特尼克。（美聯社）
美國商務部長盧特尼克。（美聯社）

愈來愈多美國國會議員要求商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）辭職，理由是他被指隱瞞與已故性犯罪者艾普斯坦的持續往來，與自己過去的公開說法出現明顯矛盾。

民主黨籍加州參議員謝安達（Adam Schiff）周一表示，盧特尼克在他與艾普斯坦的關係上「對美國人說謊」，其判斷力與道德操守引人質疑，根本不適合擔任商務部長，應立即辭職。共和黨籍肯塔基州眾議員馬西（Thomas Massie）周日說，盧特尼克應該辭職，以免成為川普的政治負擔。眾院監督委員會首席民主黨議員賈西亞（Robert Garcia）也要求盧特尼克下台。

盧特尼克曾是民主黨人，也是川普2024年競選總統的最大金主之一，還曾是川普政權交接團隊的共同主席。他去年受訪時，描述2005年與他在曼哈頓上東區作鄰居的艾普斯坦帶他看了一間擺有按摩床的房間後不久，他便與其斷絕往來。

他當時告訴紐約郵報，此後「再未與艾普斯坦在社交、商務或慈善場合同處」，並稱「如果他在場，我就不會去，因為他太噁心了」。

但根據司法部近期公布的文件，盧特尼克後來仍與艾普斯坦保持聯繫。2012年12月的電郵顯示，盧特尼克計畫在加勒比海的私人島嶼小聖詹姆斯島與艾普斯坦共進午餐。幾天後，艾普斯坦的助理寄信給盧特尼克，轉達艾普斯坦的訊息：「很高興見到你。」2012的一份股票購買協議顯示，兩人也至少有一次共同投資一家廣告科技公司。這些都與先前否認往來的說法不符。

眾院監督委員會的另一名民主黨成員斯坦斯伯里（Melanie Stansbury）要求盧特尼克赴國會作證，並表達她個人認為盧特尼克應立即下台。

眾院監督委員會共和黨籍的主席柯默（James Comer Jr.）未排除傳喚盧特尼克的可能性，表示願與任何能提供資訊者對話，「為受害者爭取正義」。

商務部回應稱，盧特尼克夫婦與艾普斯坦的互動「非常有限」，相關指控只是轉移外界對政府政績注意力的政治操作。

艾普斯坦 民主黨 眾院

上一則

川普晶片關稅掛鉤美台協議 金融時報：由台積電分豁免額度給美國客戶

延伸閱讀

支持度已走下坡 施凱爾不認識艾普斯坦卻恐因他下台

支持度已走下坡 施凱爾不認識艾普斯坦卻恐因他下台
安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查

安德魯涉嫌洩密艾普斯坦 英王發聲支持警方調查
艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事
面臨艾普斯坦案壓力 施凱爾發言人：首相不會辭職

面臨艾普斯坦案壓力 施凱爾發言人：首相不會辭職

熱門新聞

美中示意圖。（路透）

2025「億萬富豪榜」美、中遙遙領先 台灣51人擠進前十

2026-02-05 14:02
借調至明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室的國土安全部亞裔檢察官黎朱莉。(取自臉書)

亞裔檢察官：替ICE打官司糟透 要聯邦遵守法院命令像拔牙

2026-02-05 01:28
愛國者三型防空飛彈是「台灣之盾」的核心。(本報系資料照)

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

2026-02-07 08:52
川普總統堅持針對聯準會主席鮑爾(圖)的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。(歐新社)

川普堅持徹查Fed主席鮑爾 新主席提名恐遭封殺

2026-02-02 20:33
在眾院議長強生主導下，1​.2兆美元支出法案驚險過關。(美聯社)

政府停擺暫告終 眾院通過預算 DHS協商10天後再戰

2026-02-03 14:48
國家情報總監加巴德。(路透)

WSJ獨家：指控國家情報總監加巴德涉嫌不法的吹哨者檢舉 在內部被擋下

2026-02-02 07:31

超人氣

更多 >
黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠
美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議

美花滑女將冬奧奪金 因政治與音樂版權議題陷爭議