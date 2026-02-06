怕被ICE「卡瓦諾式攔檢」 公民開始把護照掛胸前

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
56歲美國公民、苗族男子陶宗利1月18日在寒冬下穿著內褲、披著毯子，在聖保羅住家被移民幹員押走。(路透)
56歲美國公民、苗族男子陶宗利1月18日在寒冬下穿著內褲、披著毯子，在聖保羅住家被移民幹員押走。(路透)

由於兩名美國公民在明尼亞波利斯街頭遭移民幹員開槍打死，且聯邦幹員在路上隨機攔下民眾詢問「你在哪裡出生？」紐約時報報導，如今許多人不禁詢問在美國看似新奇的大哉問：沒有攜帶美國公民證件出門是否安全。

越戰期間曾經協助美軍、現居明尼蘇達州的75歲退休牧師陶月祖(Joua Tsu Thao，音譯)，現在出門必定把美國護照跟駕照用膠帶貼在衣服外面。他說：「在他們拿槍指著我們之前，我們就應該預先做好準備。」

56歲苗族男子陶宗利(ChongLy Thao，音譯)已歸化入籍成為美國公民，他在聖保羅(St. Paul)的住家1月18日被沒有搜索令的移民幹員破門而入，寒冷氣候之下穿著內褲、披著毯子被押走，數小時之後獲釋返家，主管機關沒有解釋也沒有道歉。

報導指出，目睹整起事件經過的當地苗族社區震驚不已。明尼蘇達州有著全國規模最大的苗族人口，陶月祖的女兒陶凱英(Kaying Thao，音譯)表示，陶氏家族是當年第27個抵達明州的苗族家庭。

不過，身為苗族後裔的光榮感不復存在。陶凱英雖然身為美國公民，卻擔心美國護照遭到沒收，因此取消兩趟旅行計畫。她說：「這般光景就是我們的現實人生。」

住在明尼亞波利斯郊區的婦人高提爾(María Pabón Gautier)如今在8歲與15歲的兩個孩子上學前，都為他們戴上放著美國護照的識別證掛繩。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)在2025年9月的一項裁決裡，賦予移民和海關執法局(ICE)更多裁量權，得以基於種族、族裔等原因拘留任何人。

卡瓦諾在裁決意見書寫道，遭到錯誤拘留(wrongly detained)的民眾，只要向移民官員證明美國公民身分之後，「就可以迅速獲釋」。

被移民倡議人士批評為「卡瓦諾式攔檢」(Kavanaugh stops)的手段，現在變得無所不在。

索馬利亞出生的民主黨籍明州州眾議員莎娜柏．穆罕默德(Zaynab Mohamed)對紐約時報說，以前從來不曾擔心「我夠不夠像美國人」的問題，但現在出門一定帶著美國護照。她說，這幾周的情勢讓民眾察覺到，置身這個國家不能視為理所當然，「隨時可能因為你的名字，你的口音或你的穿著而遭到質疑」。

波蘭下院議長批川普不配諾貝爾和平獎 美國大使宣布斷絕往來
怕被ICE盯上 某些美國公民出門時把護照掛胸前保平安
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留
明州ICE撤700人 川普：執法手段可放軟 但態度仍強硬

