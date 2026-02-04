美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

我的頻道

編譯高詣軒／即時報導
挺伊朗的示威者1日在美國駐伊斯坦堡總領事館外，焚燒有美國總統川普肖像的海報。（路透）
挺伊朗的示威者1日在美國駐伊斯坦堡總領事館外，焚燒有美國總統川普肖像的海報。（路透）

外媒日前引述消息人士報導，美國總統川普伊朗的要求包括終止核計畫、接受對彈道飛彈的限制及停止支持區域各地代理人民兵。伊朗會讓步嗎？

英國智庫皇家國際事務研究所3日刊出中東與北非計畫學者薩布的文章，文中寫道，川普去年5月曾要求伊朗完全廢止核計畫，上周發文則要求伊朗放棄擁有核武，這兩者截然不同。

薩布說，伊朗或許會放棄高純度核原料，但將作為交換將保留核計畫，這基本上是在爭取時間，以便在川普卸任後恢復鈾濃縮活動。但德黑蘭很可能不會同意終止所有核計畫，不僅因為伊朗已為此投入大量成本，也因為對最高領袖哈米尼來說，這就像是向美國投降。

若美國想迫使伊朗放棄核計畫，哈米尼有可能冒險展開對抗，而非和宿敵美國簽「投降協議」。哈米尼屆時將指望川普不會徹底摧毀伊朗政權，畢竟川普厭惡美國捲入長期海外戰爭。

伊朗的飛彈武器庫及在中東的民兵網絡，也可能成為談判焦點。此外，還有伊朗人民對自由的訴求，尤其伊朗政權近期才剛鎮壓抗議活動。 

川普起初似乎關切伊朗示威者，但現在目光看似已轉移，這並不意外；在美伊關係，人權從不是任一位美國總統首要考慮，安全才是。

以色列和波灣國家深感擔憂的伊朗飛彈問題，比核計畫還複雜。要伊朗放棄這項唯一能阻止對手推翻其政權的武器，若非不可能，就是令人懷疑。哈米尼及其將領不太可能就飛彈問題讓步，可能寧願用這些飛彈展開生存之戰，而不是將其放棄、使伊朗難以應付未來攻擊。

或許談判空間最大的議題，是德黑蘭的區域代理人，這包括黎巴嫩真主黨、葉門青年運動、伊拉克的民兵組織及哈瑪斯等巴勒斯坦武裝團體。這些雖是伊朗投射力量的重要工具，但與飛彈和核計畫不同，並非德黑蘭無法談判的生死攸關問題。

若伊朗不讓步，川普最糟糕做法是發動象徵性或有限打擊，甚至根本不打擊，並接受一份對美不利或含糊的協議，然後宣稱取得某種外交勝利。這絕對將摧毀美國信譽並空前助長伊朗政權氣焰。

薩布認為，華府目前唯一可接受結果是達成有利協議，無論是用和平方式還是動武都好，以可核實且永久方式終止伊朗發展核武的路徑、限制其飛彈庫並終止其與代理人的連結。這無法實現伊朗示威者的理想，但美國和以色列除外的中東強國，都寧願看到德黑蘭政權削弱，也不願看到該政權垮台帶來混亂衝擊中東。

