綠卡面試禁止逮捕移民配偶 司法部槓上法院

美國公民 的外籍配偶參加綠卡 面試時遭到移民 探員逮捕，是川普政府官員經常使用的手段，未來能否繼續採行此一戰術則將由聯邦第四巡迴法院定奪，爭議重點在於攸關身份合法化的臨時豁免。司法部訴訟律師在1月29日的言詞辯論庭上說，下級法院2024年禁止綠卡面試時逮移民配偶的裁決應予推翻，因為2020年提出集體訴訟的原告已經被發布最終遞解令，「沒有任何權利能繼續留在美國。」

在這場有網路直播、上訴法院三名合議庭法官主持的言詞辯論庭上，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)馬里蘭州律師向法官指出，聯邦政府等於是「偷梁換柱」(bait and switch)，因為根據現行法律，被發布最終遞解令的移民配偶，獲得永久居留權合法身分的第一步，就是跟美國公民配與一同參加綠卡面談，但移民和海關執法局(ICE)官員卻在面談地點的美國國籍暨移民局(USCIS)辦公室逮捕某些移民配偶。

ACLU馬里蘭州義務律師艾布拉姆斯(Michael Abrams)說：「如果要改變政策，就應該頒布新規或者撤銷舊規才對。」

國土安全部2013年公布規定，允許在美國非法居留的美國公民直系親屬申請臨時非法居留豁免(provisional unlawful presence waiver)，避免因為申請綠卡導致家人長期分離。根據聯邦公報，國土安全部2016年將臨時豁免適用對象擴大到被發布最終遞解令的移民。

不過，USCIS網站指出，獲得臨時豁免不保證一定取得合法身分。

川普總統第一任執政期間，ICE幹員在綠卡面談後逮捕被發布最終遞解令的移民配偶。

2018年11月，住在馬里蘭州、與美國公民妻子結婚14年並與有三名兒女的無證移民男子林萬榮(Wanrong Lin，音譯)向聯邦法院提告。林萬榮當年8月在說明婚姻關係的面談之後遭到幹員逮捕，下令驅逐回中國。受到訴訟影響，法官下令暫緩驅逐。