我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

綠卡面試禁止逮捕移民配偶 司法部槓上法院

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國公民的外籍配偶參加綠卡面試時遭到移民探員逮捕，是川普政府官員經常使用的手段，未來能否繼續採行此一戰術則將由聯邦第四巡迴法院定奪，爭議重點在於攸關身份合法化的臨時豁免。司法部訴訟律師在1月29日的言詞辯論庭上說，下級法院2024年禁止綠卡面試時逮移民配偶的裁決應予推翻，因為2020年提出集體訴訟的原告已經被發布最終遞解令，「沒有任何權利能繼續留在美國。」

在這場有網路直播、上訴法院三名合議庭法官主持的言詞辯論庭上，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)馬里蘭州律師向法官指出，聯邦政府等於是「偷梁換柱」(bait and switch)，因為根據現行法律，被發布最終遞解令的移民配偶，獲得永久居留權合法身分的第一步，就是跟美國公民配與一同參加綠卡面談，但移民和海關執法局(ICE)官員卻在面談地點的美國國籍暨移民局(USCIS)辦公室逮捕某些移民配偶。

ACLU馬里蘭州義務律師艾布拉姆斯(Michael Abrams)說：「如果要改變政策，就應該頒布新規或者撤銷舊規才對。」

國土安全部2013年公布規定，允許在美國非法居留的美國公民直系親屬申請臨時非法居留豁免(provisional unlawful presence waiver)，避免因為申請綠卡導致家人長期分離。根據聯邦公報，國土安全部2016年將臨時豁免適用對象擴大到被發布最終遞解令的移民。

不過，USCIS網站指出，獲得臨時豁免不保證一定取得合法身分。

川普總統第一任執政期間，ICE幹員在綠卡面談後逮捕被發布最終遞解令的移民配偶。

2018年11月，住在馬里蘭州、與美國公民妻子結婚14年並與有三名兒女的無證移民男子林萬榮(Wanrong Lin，音譯)向聯邦法院提告。林萬榮當年8月在說明婚姻關係的面談之後遭到幹員逮捕，下令驅逐回中國。受到訴訟影響，法官下令暫緩驅逐。

移民 綠卡 美國公民

上一則

密切關注解放軍整肅 川普認「習近平是中國老大」

下一則

川普下令：治理不善民主黨城市抗議 聯邦不介入

延伸閱讀

封面故事／非法移民的主要「生路」庇護批准率51%降到19%

封面故事／非法移民的主要「生路」庇護批准率51%降到19%
參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款

參議員柯林斯稱ICE結束緬因執法 民主黨嫌不夠、要求停止撥款
明州ICE擴大執法 聯邦法官拒發禁令…司法部：重大勝利

明州ICE擴大執法 聯邦法官拒發禁令…司法部：重大勝利
封面故事／移民政策 從廣泛 變擇優

封面故事／移民政策 從廣泛 變擇優

熱門新聞

川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11
第一夫人梅蘭尼亞‧川普。(路透資料照)

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

2026-01-27 10:48
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

川普在巴運河再下一城？分析：美難撼動中在拉美影響力

2026-01-31 20:37

超人氣

更多 >
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席
何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標