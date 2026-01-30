我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

「不再掃蕩」霍曼：若明州合作 將減少明市聯邦人力

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
邊境沙皇霍曼表示，ICE未來執法只會針對特定對象打擊，不會進行掃蕩。（美聯社）
邊境沙皇霍曼表示，ICE未來執法只會針對特定對象打擊，不會進行掃蕩。（美聯社）

川普總統命令在明尼亞波利斯坐鎮指揮移民執法的白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)29日在記者會上說，接下來聯邦幹員將把重點放在更有針對性的行動(targeted operations)，不再像先前那般大規模街頭掃蕩。霍曼表示，已經與明州州長華茲(Tim Walz)、明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)舉行頗有成效的會議，若能獲得州政府與地方政府領導人合作，部署在明尼亞波利斯的聯邦人力就能減少許多。

霍曼表示，已經獲得某些重大進展，提高協調與合作，「大家將看到這座城市有很大的改變」。

他也說，「我不希望看到任何人死亡。」在未提出具體讓步的情況下，霍曼稱，聯邦政府並未「完美地執行這項任務。川普總統和我，以及政府中的其他人，都已認知到某些方面可以、也應該加以改進，這正是我現在正在做的事。」

路透報導分析，霍曼在記者會上的談話，是川普政府官員罕見地公開承認移民執法行動並不完美。

這是霍曼26日在全國抗議聲浪中奉命抵達明尼亞波利斯後的第一次公開談話。他在談話中說，聯邦政府將持續為緊張局勢降溫。明尼亞波利斯這個月裡連續發生兩名美國公民被聯邦幹員開槍打死之後，川普政府面臨政治壓力逐漸升高。

路透報導，移民和海關執法局(ICE)高層官員最新發布的一份內部指南，要求聯邦幹員盡量避免跟「挑釁者」有不必要的互動，以免情況變得火上加油。

霍曼在記者會上說，幹員將以對公共安全或國家安全構成威脅的目標為第一優先。但他同時強調，川普政府依然致力於驅逐所有在美國非法居留的移民。他說：「我們完全沒有放棄目標，只是有更聰明的作法。」

霍曼表示，正在爭取讓ICE幹員得以進入明州監獄，以便將鎖定對象在遭到地方機關羈押期間直接帶走。他說，如此一來將能減少造成破壞與危險的街頭掃蕩必要。但他說，對於攻擊聯邦幹員或干預雙子城(Twin Citie)移民執法行動的抗議人士，依然採取「零容忍」政策。

川普 移民 明州

上一則

ICE探員接新命令：「針對性」執法 不要接觸挑釁者

下一則

政府若部分停擺 糧食券仍正常發放…還有這些機構也不影響

延伸閱讀

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元
川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」

川普自稱關稅政策「很友善」 反批質疑者「以中國為中心」
川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」

川普突宣布明早揭曉聯準會新主席 傳這人獲「默許與點頭」
川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談

川普：盼無需對伊朗動武 計劃就核協議舉行會談

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
國務卿魯比歐28日在參院作證稱，習近平把統一台灣視為歷史任務，不會輕易動搖。(路透)

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

2026-01-29 10:11

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
提防這一錯誤 以免終身少領了社安金

提防這一錯誤 以免終身少領了社安金
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局

結帳時超市老闆娘突暈倒 小伙按斷她的6肋骨…好的結局
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」