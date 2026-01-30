「不再掃蕩」霍曼：若明州合作 將減少明市聯邦人力

邊境沙皇霍曼表示，ICE未來執法只會針對特定對象打擊，不會進行掃蕩。（美聯社）

奉川普 總統命令在明尼亞波利斯坐鎮指揮移民 執法的白宮「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)29日在記者會上說，接下來聯邦幹員將把重點放在更有針對性的行動(targeted operations)，不再像先前那般大規模街頭掃蕩。霍曼表示，已經與明州 州長華茲(Tim Walz)、明尼亞波利斯市長弗雷(Jacob Frey)舉行頗有成效的會議，若能獲得州政府與地方政府領導人合作，部署在明尼亞波利斯的聯邦人力就能減少許多。

霍曼表示，已經獲得某些重大進展，提高協調與合作，「大家將看到這座城市有很大的改變」。

他也說，「我不希望看到任何人死亡。」在未提出具體讓步的情況下，霍曼稱，聯邦政府並未「完美地執行這項任務。川普總統和我，以及政府中的其他人，都已認知到某些方面可以、也應該加以改進，這正是我現在正在做的事。」

路透報導分析，霍曼在記者會上的談話，是川普政府官員罕見地公開承認移民執法行動並不完美。

這是霍曼26日在全國抗議聲浪中奉命抵達明尼亞波利斯後的第一次公開談話。他在談話中說，聯邦政府將持續為緊張局勢降溫。明尼亞波利斯這個月裡連續發生兩名美國公民被聯邦幹員開槍打死之後，川普政府面臨政治壓力逐漸升高。

路透報導，移民和海關執法局(ICE)高層官員最新發布的一份內部指南，要求聯邦幹員盡量避免跟「挑釁者」有不必要的互動，以免情況變得火上加油。

霍曼在記者會上說，幹員將以對公共安全或國家安全構成威脅的目標為第一優先。但他同時強調，川普政府依然致力於驅逐所有在美國非法居留的移民。他說：「我們完全沒有放棄目標，只是有更聰明的作法。」

霍曼表示，正在爭取讓ICE幹員得以進入明州監獄，以便將鎖定對象在遭到地方機關羈押期間直接帶走。他說，如此一來將能減少造成破壞與危險的街頭掃蕩必要。但他說，對於攻擊聯邦幹員或干預雙子城(Twin Citie)移民執法行動的抗議人士，依然採取「零容忍」政策。