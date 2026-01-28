挨轟「無能」連累川普 諾姆陷政治風暴被要求下台

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
國安部長諾姆面臨民主黨的逼退，浮現政治危機。（美聯社）
退伍軍人醫院加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)在明尼亞波利斯遭聯邦幹員開槍打死事件持續延燒，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)身陷政治風暴。民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)27日發表聲明，呼籲川普總統立即開除諾姆。費特曼聲明指出，川普應以前總統拜登為前車之鑑，不要重蹈覆轍，當年共和黨陣營對國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)工作表現提出大量申訴，拜登卻力挺到底。

聲明寫道：「川普總統，我直接呼籲立即開除諾姆部長。已經有美國人民喪命了。她違背了國土安全部核心任務，把您的邊境安全政績搞得一團亂。」

費特曼以梅奧卡斯為例在聲明中對川普喊話說：「千萬別犯下跟拜登一樣的錯誤，沒有開除極度無能的國土安全部長。」

另一方面，時代雜誌(TIME)27日報導，明尼亞波利斯出現第二名美國公民被聯邦幹員開槍擊斃的事件後，要求彈劾諾姆呼聲再次高漲。

報導指出，明州婦人芮妮‧古德(Renee Nicole Good)7日被聯邦幹員開槍打死之後，諾姆便面臨彈劾聲浪。民主黨國會議員發起的諾姆彈劾案，已有111名民主黨聯邦眾議員連署。

隨著普雷蒂事件發酵，知名共和黨人物都出面要求調查必須保持透明化，諾姆下台壓力升高。

北卡州共和黨參議員提里斯（Thom Tillis）談到諾姆表示，「她在明尼蘇達所做的事情應使她失去（擔任部長）的資格。她應該被免職，」提里斯告訴記者，「這簡直像業餘人士，太糟糕了。這讓總統在他本來因移民政策勝選的議題上看起來很糟。他本來是靠強硬的移民訊息贏得勝利的。但現在，沒有人在討論那個……他們在談論國土安全部領導人的無能。」 

民主黨麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)26日在影片聲明說，諾姆應該自行請辭下台，「如果不辭職，國會應該發動彈劾讓她去職」。華倫說：「在美國，我們相信究責，不是謊言。」

民主黨佛蒙特州聯邦參議員威爾希(Peter Welch)26日表示：「兩名美國公民死亡是很嚴重的狀況，她卻說人家是本土恐怖分子，諾姆非下台不可。」

民主黨 國土安全部 彈劾

