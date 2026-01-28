我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

WSJ：ICE逮捕數增但前科者減 遣返論述失公信力

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民和海關執法局逮捕人數從2025年1月以來一路上升，但被捕人數中有犯罪前科者卻愈來愈少。示意圖。（路透）
移民和海關執法局逮捕人數從2025年1月以來一路上升，但被捕人數中有犯罪前科者卻愈來愈少。示意圖。（路透）

華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)社論26日指出，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)逮捕人數從2025年1月以來一路上升，但被捕人數中有犯罪前科者卻愈來愈少；原本川普政府說遣返對象將是「窮凶惡極」的無證移民，但移民探員鎖定掃蕩企業、學校、住家，對象為母親、兒童、在美國生活多年者的案例趨於普遍，導致遣返政策的目標與實際行動並不相符，這是移民執法行動為何變成共和黨政治負擔的原因。

社論寫道，經過拜登執政之後，終止邊境亂象有其必要，但白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)主導恣意妄為的大規模遣返計畫及零移民政策，卻累積愈來愈多不信任感，白宮以「基於公共安全」為移民執法行動提供的合法化論述則漸失公信力。

雪城大學(Syracuse University)教授柯契爾(Austin Kocher)追蹤ICE官方數據發現，2025年9月21日到2026年1月7日之間，ICE單日拘留人數增加了1萬1296人。不過，其中只有902人是曾被定罪的罪犯，2273人遭到犯罪起訴後等待判決，另外8121人屬於移民違規。

數據顯示，從2025年1月以來，ICE逮捕的罪犯人數已進入停滯期(plateaued)。

社論指出，川普總統與明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)26日通電話之後，雙方可能從政治對峙的邊緣各自退後一步，兩人都說這通電話非常具有建設性。

編輯委員會指出，如今最好的結果就是，明尼蘇達州與雙子城(Twin Cities)開始配合移民執法，聯邦機關則減少在明州境內的行動足跡。

編輯委員會表示，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，移民和海關執法局遣返對象裡有70%曾犯下暴力犯罪或遭到暴力犯罪起訴，但實際狀況並非如此。

移民統計資料庫「驅逐出境數據計畫」(Deportation Data Project)取得ICE數據顯示，2025年初，ICE逮捕對象約87%有定罪紀錄或遭犯罪起訴，到了2025年10月，有定罪紀錄或遭犯罪起訴的比率降至55%。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)分析ICE數據發現，從2025年10月以來，遭ICE拘留的人數當中有73%並無犯罪定罪紀錄，有暴力犯罪定罪紀錄者僅5%。

全國都在關注明州槍案後的執法方向是否改變。圖為一名執法人員追捕一個雙手被銬的民眾...
全國都在關注明州槍案後的執法方向是否改變。圖為一名執法人員追捕一個雙手被銬的民眾。（美聯社）

移民 ICE 遣返

上一則

邊境巡邏隊緝毒 亞利桑納激戰 1男中彈

下一則

「那天他以為會死」普雷蒂遭槍殺前1周 與ICE衝突肋骨骨折

延伸閱讀

多名藝人反ICE 佩德羅帕斯卡、潔美李寇蒂斯點名行動

多名藝人反ICE 佩德羅帕斯卡、潔美李寇蒂斯點名行動
ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去

ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去
義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤

義大利：冬奧維安不會看到美ICE街頭值勤
「那天他以為自己會死」普雷蒂一周前曾與ICE衝突並骨折

「那天他以為自己會死」普雷蒂一周前曾與ICE衝突並骨折

熱門新聞

國防部23日發布國防戰略報告，未再把中國視為最優先威脅，重申門羅主義及主導西半球目標；報告中完全未提及台灣。圖為五角大廈。(路透)

2026國防戰略報告 中國不再列首要威脅 無一字提台灣

2026-01-23 21:27
美國總統川普。（美聯社）

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

2026-01-26 10:49
川普總統27日在白宮草坪接受訪問。(歐新社)

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

2026-01-27 15:01
明州怒火未熄，川普總統把在明州執行抓捕移民任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾調離，盼平息民怨。(美聯社)

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

2026-01-27 04:45
加拿大總理卡尼（左）與中國國家主席習近平（右）上周在北京會面。路透

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

2026-01-24 10:43
自去年夏天川普不顧紐森(圖)反對，派遣國民兵至洛杉磯後，紐森批評力道更趨強硬。(美聯社)

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

2026-01-20 22:06

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園