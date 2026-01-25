明尼蘇達移民執法再奪命 川普政府壓力日增

我的頻道

中央社／明尼阿波利斯25日綜合外電
明州州長華茲（右）指責聯邦執法過當，要求對兩起明州公民遭槍擊死亡案件獨立調查。左邊是明州檢察長艾里森。（美聯社）
美國總統川普今天將兩名美國公民遭聯邦執法人員擊斃事件，歸咎於民主黨造成的「混亂」；美國政府在明尼阿波利斯大規模打擊非法移民的行動，正面臨與日俱增的壓力。

中央社引述法新社報導，37歲加護病房護理師普雷蒂（Alex Pretti）昨天在路上與移民官員發生衝突時遭開槍擊斃。不到3周前，移民暨海關執法局（ICE）官員在掃蕩非法移民行動中，擊斃育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good）。

川普將這兩起死亡事件歸咎明尼蘇達州民主黨民選官員，包括州長華茲（Tim Walz）和明尼阿波利斯（Minneapolis）市長佛雷（Jacob Frey）。他在自家社群平台真實社群（Truth Social）寫道：「民主黨執政的庇護城市與州，拒絕與移民暨海關執法局（ICE）合作。」

川普說：「令人悲痛的是，有兩名美國公民因為民主黨引發的混亂而喪命。」

美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）在國家廣播公司（NBC）政論節目「會晤新聞界」（Meet the Press）表示，有必要展開調查，才能全面釐清相關事件的經過。

當被問到探員在向普雷蒂開槍時，是否已繳獲他的手槍時，布蘭希說：「我不知道，其他人也不知道。這正是我們要進行調查的原因。」

聯合調查

多名共和黨參議員呼籲對此展開徹底調查，並與地方當局合作。川普政府在古德之死的調查中排除地方調查人員，引發爭議。

華茲今天在記者會上質問川普：「你的計畫是什麼？唐納川普？」

他還說：「我們該做些什麼，才能把這些聯邦探員趕出我們的州？」

總部位於明尼蘇達州的60家企業領袖今天聯名簽署一封公開信，呼籲當局立即為緊張情勢降溫，並要求州、地方與聯邦官員攜手合作，尋找真正有效的解決方案。

在保守派媒體報導索馬利亞移民涉嫌詐欺、且川普多次轉述相關說法後，數以千計聯邦移民執法人員過去幾周被部署到明尼阿波利斯。

這座以嚴寒冬季聞名的城市，是全美索馬利亞移民人口最集中的地區之一。

明州檢察長艾里森（Keith Ellison）反駁川普的說法，他告訴記者：「這根本無關詐欺，因為如果他派來的人懂法務會計，我們的對話內容會完全不同，但他派來的是武裝蒙面人員。」

法院命令

自相關移民執法行動展開以來，許多居民隨身攜帶哨子，以便在移民探員出現時通知其他人，執法人員與抗議者之間有時也會爆發暴力衝突。

地方當局已控告聯邦政府，要求法院下令暫停這項行動，首場聽證會預計明天舉行。

網路上流傳的影像畫面顯示蒙面探員在街頭強行帶走民眾，甚至包括孩童。近期民調顯示，選民對川普政府移民執法行動的不滿情緒正日益升溫。

