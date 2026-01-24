移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）
明州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃一名37歲男子，民眾聚集現場示威哀悼。（美聯社）

路透報導，明尼蘇達州明尼阿波利斯市24日發生移民執法人員開槍擊斃民眾，這是該市近期第二起平民遭開槍身亡事件，引發州政府官員強烈不滿和新一波抗議。根據社群流傳影片，移民官先是對死者噴灑胡椒噴霧，並在地面扭打拉扯後開火，死者倒地後仍可聽見多聲追加槍響。

國土安全部（DHS）表示，明尼阿波利斯一名男子持9mm半自動手槍接近邊境巡邏隊（USBP）官員，警方試圖解除其武裝時遭其激烈反抗，探員遂在自我防衛下開火；路透指出無法核實DHS說法。負責當地行動的邊境巡邏隊官員博維諾（Gregory Bovino）則說，該男子看似試圖傷害探員，但未交代導致槍擊的具體細節，僅表示案件正在調查中。

明州州長華茲（Tim Walz）痛批事件「令人震驚」，並要求由州政府主導調查。

美聯社報導，死者是37歲普雷蒂（Alex Jeffrey Pretti），他是美國軍人退伍事務部（VA）醫院加護病房護理師。1月7日，不到三周前，移民暨海關執法局（ICE）掃蕩非法移民時擊斃37歲女子古德（Renee Good）引發譁然，普雷蒂因而投身抗議活動。明尼阿波利斯警察局長歐哈拉（BrianO'Hara）表示，普雷蒂是合法持槍者，除交通違規外沒有任何犯罪紀錄。

路透引述經核實影片指出，當時可見多名探員與普雷蒂在地面上扭打，探員似乎是在槍響前毆打普雷蒂。普雷蒂倒下後還能聽見多聲追加槍擊。

在另一段尚未核實、由不同角度拍攝的影片中，可見普雷蒂站在街上，一邊拍攝探員，一邊與抗議者站在一起，現場響起哨聲。一名探員似乎對普雷蒂及另外兩人噴胡椒噴霧。隨後爆發肢體衝突並傳出槍響，隨後又更連環開火。探員往後退開，而拍攝者一邊尖叫一邊逃離。

紐約時報報導，該報核實的一些社群媒體影片，似乎與國土安全部的說法矛盾。錄影畫面顯示，在那名男子被按倒在地且被開槍射擊前，他手裡拿的是手機而非手槍。

