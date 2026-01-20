美財長稱歐洲軟弱迫使美掌控格陵蘭 共和黨議員不認同

美國財政部長貝森特。(美聯社)

美國財政部長貝森特18日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭 ，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普 政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

路透報導，貝森特在國家廣播公司政論節目表示，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，獲取格陵蘭所有權至關重要，「我們是世界上最強大的國家，歐洲人表現軟弱，而美國展現出力量。」歐洲領袖最終還是會支持由美國掌控格陵蘭，「我相信歐洲國家會理解，這對格陵蘭、對歐洲、對美國而言，都是最好的結果」。

貝森特說，他最近並未與川普討論是否動用緊急權力，以便動武奪取格陵蘭。不過，肯塔基州共和黨 參議員保羅說，這樣的構想「荒謬至極」，因為格陵蘭根本未處於任何緊急狀態，「我們現在是為了防止緊急狀態而宣布進入緊急狀態嗎？」

保羅並非唯一公開質疑川普的共和黨人，俄亥俄州眾議員特納說，這項關稅策略可能危及美國與北約組織盟友的關係；德州共和黨參議員柯寧則將川普的關稅威脅形容成談判策略。

馬里蘭州民主黨參議員范霍倫說，川普只在乎當地天然資源，根本無關國家安全，「當總統說這攸關安全，他是在對美國人民說謊」。