美財長稱歐洲軟弱迫使美掌控格陵蘭 共和黨議員不認同

編譯中心／綜合報導
美國財政部長貝森特。(美聯社)
美國財政部長貝森特。(美聯社)

美國財政部長貝森特18日表示，歐洲的「軟弱」迫使美國必須掌控格陵蘭，以維持全球穩定。與此同時，一些美國國會議員對川普政府試圖取得這塊隸屬丹麥的北極領土發出警訊。

路透報導，貝森特在國家廣播公司政論節目表示，在與俄羅斯和中國的地緣政治博弈中，獲取格陵蘭所有權至關重要，「我們是世界上最強大的國家，歐洲人表現軟弱，而美國展現出力量。」歐洲領袖最終還是會支持由美國掌控格陵蘭，「我相信歐洲國家會理解，這對格陵蘭、對歐洲、對美國而言，都是最好的結果」。

貝森特說，他最近並未與川普討論是否動用緊急權力，以便動武奪取格陵蘭。不過，肯塔基州共和黨參議員保羅說，這樣的構想「荒謬至極」，因為格陵蘭根本未處於任何緊急狀態，「我們現在是為了防止緊急狀態而宣布進入緊急狀態嗎？」

保羅並非唯一公開質疑川普的共和黨人，俄亥俄州眾議員特納說，這項關稅策略可能危及美國與北約組織盟友的關係；德州共和黨參議員柯寧則將川普的關稅威脅形容成談判策略。

馬里蘭州民主黨參議員范霍倫說，川普只在乎當地天然資源，根本無關國家安全，「當總統說這攸關安全，他是在對美國人民說謊」。

格陵蘭 川普 共和黨

