賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

新華社／華盛頓16日電
明尼蘇達州州長華茲。（路透）
司法部16日向明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）和該州明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）發出傳票，指控二人涉嫌妨礙聯邦執法人員執法。

知情人士表示，聯邦檢察官正在對兩人展開調查，指控他們涉嫌阻礙聯邦執法人員在明尼蘇達州和明尼阿波利斯市履行職責。

華茲就其被調查的報導發表聲明說，利用司法系統威脅政治對手是「一種危險的策略」。弗雷則表示，這顯然是對他的恐嚇，只因自己反對本屆美國政府給當地人民帶來的混亂和危險。

本月7日，移民與海關執法局人員在明尼阿波利斯市進行針對非法移民的執法行動時，開槍打死37歲美國公民古德，引發當地局勢緊張和全美輿論高度關注。14日，聯邦執法人員又在當地一次行動中開槍打傷一名委內瑞拉籍男子，使得抗議活動再度升溫。

就古德案件的調查，華茲8日在一場記者會上表示，聯邦政府調查很難得出「公平的結果」。11日，弗雷再次發聲表達對聯邦機構調查該案的不信任。

聯邦機構正在明尼蘇達州開展「最大規模」移民執法行動，參與行動的執法人員已超過2000人。國土安全部長諾姆11日表示，「數以百計」的聯邦執法人員將在接下來幾天抵達明尼阿波利斯市及周邊地區。12日，明尼蘇達州、州首府聖保羅市以及明尼阿波利斯市向當地一家聯邦法院控告諾姆以及多名聯邦移民執法官員，試圖阻止聯邦政府向該州大規模增派移民執法人員。

